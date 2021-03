Cuba superó el millar de casos de covid por segunda vez durante marzo

Cuba superó el millar de casos de covid-19 por segunda vez en el mes de marzo y reportó, este martes, la segunda cifra más alta de infectados por transmisión local desde que comenzó la pandemia (986), según datos oficiales.

El Ministerio de Salud Pública registró en esta última jornada cuatro fallecidos, con lo que la cifra oficial de muertos por la enfermedad se eleva a 421, y a 1.008 los nuevos contagios, que suman un total acumulado de 74.212.

Este martes no apareció en las estadísticas de Salud Pública una niña de 9 años, residente del municipio de Centro Habana en la capital, reportada desde hace días en estado "crítico inestable", lo que llamó la atención de varios lectores de Cubadebate.

La menor de edad, que estaba descrita como una paciente con antecedentes previos de parálisis cerebral, llevaba días entre los casos en estado "crítico inestable"

La menor de edad estaba descrita como una paciente con antecedentes previos de parálisis cerebral por lo que su salida de las estadísticas oficiales generó suspicacias. "¿Qué se hizo la niña de 9 años que hasta ayer fue reportada de crítica inestable y hoy no la encuentro. Ojalá y esté recuperada pero no lo creo, estaba muy malita, y hoy se me perdió", preguntó una lectora del sitio oficial identificada como Vismary.

Algo similar ocurrió con Lucía Sanz Araujo, directora de la revista oficial Pionero. Sanz estaba ingresada en terapia intensiva del hospital Salvador Allende, La Covadonga, en La Habana y falleció por covid-19 el pasado 12 de marzo, pero su muerte no se registró en las cifras oficiales.

La Habana sigue estando a la cabeza de los contagios diarios, con 558 nuevos casos este martes, seguida de Granma (127) y Santiago de Cuba (61). En la capital, según la prensa local, permanecen 3.574 pacientes hospitalizados, de ellos 22 en estado crítico y 30 graves.

Luis Antonio Torres Iríbar, presidente del Consejo de Defensa Provincial (CDP) reconoció que las últimas horas han sido de las peores en "la historia de enfrentamiento a la pandemia" en la capital, según publica Tribuna de La Habana. Por su parte, Reinaldo García Zapata, vicepresidente del Consejo, agregó que "la alta cifra de contagios de la última jornada es muestra de fallas acumuladas en el trabajo".

A pesar de la alta incidencia, el Gobierno cubano se resiste a tomar medidas más drásticas, como se ha hecho en países europeos y asiáticos

Durante la reunión del CDP se mencionó indisciplinas en el área de salud Tomás Romay, en La Habana Vieja, donde se incumplieron los protocolos sanitarios. Además, se informó que citarán a los responsables de incumplir con medidas de aislamiento en la Dirección de la División de las tiendas TRD, en la calle Obispo.

El Consejo de Defensa adelantó la creación de "un grupo de inspección" integrado por "dirigentes de experiencia", que detectarán "incumplimientos" de las medidas sanitarias y además se encargarán de "sancionar" a "los consejos municipales y áreas de Salud".

A pesar de la alta incidencia, el Gobierno cubano se resiste a tomar medidas más drásticas, como se ha hecho en países europeos y asiáticos. La situación ha empujado a la Embajada de España en La Habana a suspender algunos servicios, entre ellos los visados y los matrimonios, según informó en sus redes. La sede diplomática mantiene, sin embargo, los servicios de pasaporte y de registro civil para los nacionales españoles.

________________________

Colabora con nuestro trabajo:

El equipo de 14ymedio está comprometido con hacer un periodismo serio que refleje la realidad de la Cuba profunda. Gracias por acompañarnos en este largo camino. Te invitamos a que continúes apoyándonos, pero esta vez haciéndote miembro de nuestro diario. Juntos podemos seguir transformando el periodismo en Cuba.