En Cuba, vuelve poco a poco la electricidad en las zonas cercanas a los hospitales

La Redacción de 14ymedio amaneció a oscuras por segundo día consecutivo este jueves. Desde las ventanas del piso 14 del edificio se distinguen pequeñas zonas de los municipios de Cerro y La Habana Vieja encendidas, pero ninguna en Playa y El Vedado.

Aprovechando la oscuridad, unos trabajadores estatales se apresuraban este miércoles a borrar el cartel que apareció en una fachada de Prado y Neptuno en el que se leía "Díaz-Canel, singao". A pocos kilómetros, la torre de la Plaza de la Revolución está encendida.

Las luces se encienden poco a poco en las zonas que tienen cerca un hospital, catalogadas como prioritarias por el Gobierno. Precisamente, la primera publicación de la mañana realizada por la Unión Eléctrica de Cuba (UNE) en sus redes sociales muestra a varios operarios levantando un poste junto a un hospital de Pinar del Río.

Precisamente, la primera publicación de la mañana realizada por la Unión Eléctrica de Cuba (UNE) en sus redes sociales muestra a varios operarios levantando un poste junto a un hospital de Pinar del Río

La situación del Sistema Eléctrico Nacional sigue siendo precaria. Según el último parte facilitado por la UNE, el oriente del país está empezando a mejorar con el arranque del bloque 1 de la termoeléctrica de Felton y el 6 de la central de Nuevitas. En la zona occidental, se avanza con el reinicio de las plantas de Mariel, Tallapiedra y Santa Cruz, mientras cientos de brigadas llegadas de distintas provincias se afanan en reparar las líneas dañadas.

La activación de la central de Matanzas ha permitido que la luz vaya llegando, aunque no con una cobertura del 100%, afirma la UNE, a las provincias de Holguín y Las Tunas en mayor medida, y Camagüey y Santiago de forma menos generalizada. En la situación actual, la previsión es que, logrado el funcionamiento de las regiones oriental y occidental, una vez se hayan certificado los circuitos, se pueda empezar la interconexión avanzando hacia el centro de la Isla y poder enlazar toda la red nacional en el transcurso del día.

Pero la UNE avisa. Posteriormente hay que hacer los balances de generación de carga para ver cuánta y cómo se distribuye. "Antes de Ian no teníamos capacidad de generación y eso no ha cambiado. Hay que analizar la cobertura, que no va a ser el 100% cuando esté restablecido", advirtieron.

Las experiencias que llegan a través de las redes sociales hablan por sí solas. La precariedad de las infraestructuras, tras el embate de Ian, ha dejado el sistema eléctrico nacional en mínimos y los ciudadanos ya no saben si la luz no vuelve por el colapso de la red o porque le toca su ración de apagón.

Una camagüeyana de La Vigía afirmaba que pasaron 30 horas sin corriente y por fin, de madrugada, recibieron dos horas de luz, pero volvió a apagarse y ya superaban las cinco horas a oscuras. En la misma provincia, en la localidad de Minas, los clientes se quejan de que llevan 48 horas sin corriente.

La molestia llega hasta Holguín, donde la población explotó anoche en un cacerolazo. "Estuvimos en mi zona más de 30 horas sin corriente", cuenta una holguinera a 14ymedio. "Yo escuché el barrio de enfrente al mío como tocaban las cazuelas. Se oía lejos. Un rato después se callaron. No sé dónde fueron las protestas, pero en la parte mía las cazuelas eran muchas", relata.

"Antes de Ian no teníamos capacidad de generación y eso no ha cambiado. Hay que analizar la cobertura, que no va a ser el 100%"

La protesta comenzó en torno a las 8 de la noche, pero la mayoría de los vecinos no no pudieron grabarla por falta de carga en los móviles. Pese a todo, algunos videos llegaron hasta las redes sociales. "Después vimos pasar una patrulla y motores", continúa la vecina de Holguín, que vive cerca de un hospital y sobre las 9:30 de la mañana ha visto cómo por fin le llegaba la corriente. "No sé cuánto dure", dice con resignación.

A pesar de no ser una de las provincias golpeadas por el huracán, algunos holguineros cuentan que han pasado más de 35 horas sin luz hasta que esta madrugada empezaron a recibirla. "Realmente es angustiante lo que se está viviendo en la Isla, con el temor de que se te eche a perder el pedacito de carne que no te comes para dejarlo para los niños. Muy, pero muy triste todo, y sin esperanzas", lamentaba otra vecina.

En Jagüey y Jatibonico, ambos en Sancti Spíritus, se han levantado de nuevo sin recibir ni un ápice de corriente. Lo mismo en Placetas, Villa Clara, o Quivicán, en Mayabeque. Incluso desde Santiago de Cuba, que esta vez se ha librado del temporal, llegan quejas de clientes de la UNE que llevan desde la madrugada del martes sin nada de electricidad.

________________________

Colabora con nuestro trabajo:

El equipo de 14ymedio está comprometido con hacer un periodismo serio que refleje la realidad de la Cuba profunda. Gracias por acompañarnos en este largo camino. Te invitamos a que continúes apoyándonos, pero esta vez haciéndote miembro de nuestro diario. Juntos podemos seguir transformando el periodismo en Cuba.