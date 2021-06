'Cubadebate' manipula los datos de la vacunación en relación con los contagios en La Habana

Las autoridades sanitarias cubanas atribuyen la caída del 46,2% de los contagios en La Habana a la aplicación de los candidatos vacunales Soberana 02 y Abdala. Para llegar a esta conclusión el Ministerio de Salud Pública compara los datos registrados el 14 de mayo con los del 12 de junio en cuatro municipios capitalinos donde se inició la inoculación.

En la primera fecha, dos días después del inicio del proceso de vacunación, hubo 784 positivos. Un mes después, solo se detectaron 422 casos "pese a que ese día el país, desafortunadamente, tuvo el récord de positivos para un día con 1.470", indica la información oficial.

En el desglose de los cuatro municipios, los contagios en Guanabacoa pasaron de 65 a 31, en San Miguel del Padrón, de 64 a 29, en Habana del Este de 52 a 19 y en Regla de 13 a 10. Una reducción efectivamente, pero que también se da en otros municipios donde no se ha iniciado la campaña de vacunación llamada "intervención" y que Cubadebate no facilita en su comparativa.

Por ejemplo, ese 14 de mayo, Boyeros reportó 86 casos frente a los 29 del 12 de junio, Diez de Octubre pasó de 86 a 33, Arroyo Naranjo de 80 a 29 o Cerro de 71 a 39, como se puede comprobar en las cifras desglosadas en Tribuna de La Habana los días correspondientes, que dan cuenta de una caída generalizada sin que se aprecie mayor impacto hasta la fecha en las zonas donde se inmuniza a la población.

"No es para nada la situación a la que se aspira y necesitamos para el control de la enfermedad. Pero los datos van mostrando a priori la efectividad del camino de la vacunación", dice el artículo de Cubadebate, firmado por Randy Alonso.

Los datos globales indican que 1.930.901 personas han recibido al menos una dosis de una de las dos candidatas vacunales más avanzadas, el 17,3% de la población estimada de la Isla, mientras en el resto del mundo solo el 12,5% de los ciudadanos están vacunados. En esta comparación entran desde EE UU (45%) o Israel (59%) a Nigeria (0,1%).

Además, el texto hace hincapié en compararse con los países de menos ingresos, donde el índice medio es del 0,8% de vacunados con la pauta completa, aunque obvia que ninguno de esos países han invertido meses en desarrollar y fabricar su propia vacuna y dependen de compras o donaciones de los Estados ricos.

Cuba, como indican las gráficas publicadas por Cubadebate, crece vertiginosamente en la vacunación y su línea es vertical, pues acaba de iniciar el proceso y ha inoculado a una gran cantidad de personas en poco tiempo, algo previsible teniendo en cuenta que su autonomía es total en este proceso y solo depende de sí misma: el producto es suyo, los centros son estatales y el personal también.

Pero en el lado negativo está la incertidumbre que aún generan los candidatos, que no han finalizado los ensayos clínicos (los resultados de la fase 3 se conocerán previsiblemente a finales de junio) y no han sido aprobados por las autoridades sanitarias nacionales ni certificados por la Organización Mundial de la Salud.

Desde distintas organizaciones médicas se ha pedido mayor transparencia con los datos, ya que no hay ninguna información detallada con los criterios científicos de que Soberana 02 o Abdala, los candidatos que ya se están inoculando a una enorme cantidad de trabajadores y ciudadanos comunes, de cómo han funcionado, su efectividad, sus efectos adversos y la frecuencia. Para depositar su confianza en el proceso, la población apenas cuenta con ideas generales que afirman que el suero es seguro, inmuniza y no tiene más efectos secundarios que las molestias asociadas a la aplicación de este tipo de medicamento.

Se desconoce con criterios independientes qué hay detrás del descenso de casos en La Habana, que es generalizado, y aunque no se puede descartar que el ensayo esté incidiendo, no hay pruebas directas de ello

Se desconoce con criterios independientes qué hay detrás del descenso de casos en La Habana, que es generalizado, y aunque no se puede descartar que el ensayo esté incidiendo, no hay pruebas directas de ello. En los países que tienen ya una larga experiencia con la vacuna contra el covid, se ha señalado que el primer efecto tras la inyección no está tan relacionado con los contagios, que se siguen produciendo, como en el desplome de las hospitalizaciones y la mortalidad al proteger no tanto de contraer el virus como de desarrollar la enfermedad y hacerlo gravemente.

En España, donde se ha certificado que fallecieron casi 30.000 personas en residencias de ancianos, los fallecimientos han caído un 95% desde enero, cuando comenzó a inmunizarse a los mayores institucionalizados como primer grupo de vacunados en este país junto a los sanitarios. Las hospitalizaciones también han caído a niveles de hace un año, cuando comenzó a permitirse salir de casa a los ciudadanos tras más de dos meses de encierro. Los contagios, aunque siguen cayendo, son aún significativos, con una media diaria oficial de unos 4.000 casos para un total de 47.000.000 de habitantes.

