Cubana de Aviación anula sus vuelos interiores porque su flota no está en condiciones

Tres días después del anuncio de las nuevas rutas nacionales de Cubana de Aviación, el director general de Transportación y Pasajes del Ministerio de Transporte, Luis Ladrón de Guevara, anunció que la aerolínea mantendrá cancelados sus vuelos domésticos por el mal estado de las naves.

"La disponibilidad técnica de la flota no es un secreto que está bien afectada y se ha visto muy limitada en la adquisición de piezas para mantener nuestras aeronaves en vuelo, por lo que esta programación no iniciará hasta tanto no estén las condiciones creadas con nuestros aviones para comenzar a prestar los vuelos nacionales", desveló en la televisión nacional cuando explicaba el regreso a la actividad del transporte nacional.

El pasado día 16, Cubana de Aviación hizo públicas algunas rutas nacionales que tenía previsto iniciar en noviembre. El 1, el 4 y el 5 de noviembre había programados vuelos entre La Habana y Holguín y varias rutas a Nueva Gerona y Santiago de Cuba.

Sin embargo, estos vuelos ya no aparecen disponibles en la página de la aerolínea estatal, que hoy solo promociona los trayectos a México y Bogotá.

Las alternativas una vez que se reanude el transporte interprovincial se reducen y, por el momento, se podrá viajar en ómnibus, según Ladrón de Guevara, pero tampoco la flota está para alharacas. Habrá "una programación ajustada a la situación técnica existente en estos momentos, la cual se podrá ir restableciendo e incrementándose a medida que se vaya elevando el coeficiente de disponibilidad técnica de los medios", advirtió el funcionario.

Los traslados en barco se iniciarán con una programación de tres veces por semana para cubrir el triángulo La Habana-Gerona-Batabanó y los trenes se alistan para mantener una frecuencia cada cuatro días a las cabeceras provinciales con destino a Santiago de Cuba, Guantánamo, Holguín y Granma.

La grave crisis de Cubana de Aviación viene de muy atrás y la pandemia ha contribuido a empeorar las cosas. Este verano, la compañía se vio envuelta en un problema internacional, cuando la Asociación Internacional del Transporte Aéreo (IATA) informó a las agencias de viajes que la aerolínea estatal ya no participaría en el mecanismo de compensación de pagos BSP de España, por lo que se debía dejar de emitir billetes, documentos electrónicos de propósito múltiple (EMD) y reembolsos en nombre de la compañía.

Cubana atribuyó esa medida al embargo de EE UU, al tiempo que reclamó ante la organización internacional argumentando que los pagos estaban satisfechos y que en cualquier caso el asunto no impedía sus operaciones. En agosto, la aerolínea mantenía algunos vuelos internacionales a Madrid con su propia flota, pero el resto de destinos internacionales y varios trayectos a la capital española estaban operados por otras compañías.

En 2019, después de 17 años sin una sola compra, Cubana firmó un contrato para adquirir dos naves, un par de nuevos turbohélices ATR 72-600, a una empresa franco italiana con sede en el aeropuerto de Toulouse (Francia), pero la operación fue cancelada meses después debido debido al endurecimiento del embargo durante la Administración de Donald Trump, que impide a Cuba adquirir equipos que tengan un 10% de componentes fabricados en Estados Unidos.

Ese mismo año, la estatal tuvo varios problemas en sus vuelos, como la escala de emergencia que tuvo que realizar uno de sus aviones por la pérdida del sistema de navegación.

Además, en mayo de 2018 se produjo el grave accidente en el que 112 personas perdieron la vida en un vuelo doméstico entre La Habana y Holguín y la única superviviente, Mailén Díaz, quedó parapléjica.

La flota propia de Cubana está compuesta por dos ATR 42-500, un ATR 72-200, dos Embraer 110 Bandeirantes y un Ilyushin Il-96 de fuselaje ancho. El resto son arrendadas.

Cuba posee también seis unidades del ucraniano Antonov An-158 que llevan en tierra tres años y ya no pueden operar por numerosos problemas.

