La Defensa Civil de Cuba emite una alerta ante el eventual impacto de fuertes lluvias

El Estado Mayor de la Defensa Civil de Cuba mantiene la alerta temprana para Pinar del Río, Artemisa y el municipio de Isla de la Juventud ante el eventual impacto de fuertes lluvias por la Depresión Tropical número 10 de esta temporada ciclónica. Este sábado a través de la red social X (antes Twitter) llamó a la población a permanecer informada.

El organismo especializado en situaciones de desastre orientó además incrementar la vigilancia, puntualizar los planes de reducción de riesgo de desastres y prestar atención a las localidades más vulnerables. "Se orienta a la población mantenerse atenta a las informaciones del Instituto de Meteorología (Insmet) y la Defensa Civil y cumplir las indicaciones", añadió.

Especialistas del Insmet precisaron este domingo en sus redes sociales que la Depresión Tropical número 10 ha tenido poco cambio en organización e intensidad, por lo que "la amplia circulación del sistema mantendrá las áreas de lluvias sobre la región occidental, las que pueden ser fuertes e intensas en algunas localidades".

El meteorólogo estadounidense Dylan Federico informó que este fenómeno meteorológico podría estar afectando la Florida para la semana que viene, de convertirse en ciclón el nombre sería Idalia.

Tropical Depression Ten has formed in the Yucatán Channel between Cancún and Cuba. NHC will initiate advisories soon. #TD10 pic.twitter.com/t74Zubb7LY