Denuncian el "ensañamiento" contra Sancti Spíritus en el reparto de los apagones

La convocatoria este jueves del diario Escambray a sus lectores para dejar una "pregunta, reflexión o criterio" destinado a la Empresa Eléctrica de Sancti Spíritus enseguida tuvo respuestas airadas.

El medio oficial anunció que la compañía estatal comparecerá el próximo 7 de diciembre en su redacción "para aclarar, en lo posible, las dudas, preocupaciones e inconformidades" de los ciudadanos, dada "la delicada situación energética que vive Cuba desde hace meses".

"Tengo varias preguntas, la primera es por qué Sancti Spíritus, siendo la provincia menos densamente poblada de la región central, sufre los peores apagones", comenta Ricardo, quien asegura que le consta "otra realidad" en otras provincias y se cuestiona también si no hay "ensañamiento" con algunos de los "bloques" en los que se divide el reparto de los apagones programados y que sufren más que otros los cortes de electricidad.

El usuario Rey sigue la misma línea, pero es más duro: "La empresa eléctrica tiene redes sociales, teléfonos etc. Ellos tienen canales de comunicación para darle respuestas a la población. ¿Cree usted que es necesario que la prensa tenga que ser mediador? Si analiza solo esto ya se dará cuenta de que todo en la empresa eléctrica funciona mal".

"No es momento para fotos y explicaciones, es momento de tener luz"

El espirituano hace una petición al diario provincial: "Ustedes como prensa deberían estar un poco más del lado de nosotros. Por ejemplo, investigar por qué en La Habana no se quita casi la corriente, publicar sobre esto, y pedir respuestas. ¿Acaso los del campo debemos asumir todo el déficit?". Y concluye: "No es momento para fotos y explicaciones, es momento de tener luz. Casi un año entero de apagones que en vez de irse solucionando se van agravando. Ya llegó diciembre. Será está otra promesa incumplida".

"Los apagones o 'alumbrones' son el tema principal de las conversaciones diarias, y por mucho que las entidades correspondientes expliquen en términos de limitación en la generación térmica, déficit de capacidad, unidades en mantenimiento, roturas, falta de combustible... de lo único que entiende el cubano es de las 10 horas o más que pasa sin corriente", expresa Maydelis, que asevera: "No es un secreto para nadie la situación que vive Cuba con el combustible, pero dejemos de engañarnos, todos conocemos el estado casi obsoleto de las termoeléctricas cubanas, construidas hace más de 30 años, que ya no admiten más un mantenimiento".

Para el lector Chino, la convocatoria de Escambray no sirve para nada: "¿Qué sentido tiene publicar preguntas por esta vía si la UNE de Sancti Spíritus tiene un canal y un grupo de Telegram con más de 51.000 miembros y lo tienen privado, o sea que no podemos comentar ni publicar nada? Al final todos sabemos que la situación energética del país no se va a resolver ni va a mejorar considerablemente antes del 31 de diciembre".

