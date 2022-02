Detenido varias horas un médico por sus "palabras nocivas en redes sociales"

Las amenazas y el acoso contra el médico Alexander Jesús Figueredo Izaguirre no cesan desde que, el año pasado, el Ministerio de Salud Pública lo expulsó de su trabajo e invalidó su título universitario. Este domingo, la Seguridad del Estado lo fue a buscar en su vivienda de Bayamo (Granma) y le entregó dos cartas de advertencia antes de liberarlo varias horas después, según contó a 14ymedio.

El especialista en Medicina General Integral y entonces residente de Urología hizo varias denuncias sobre el sistema de salud y fue acusado de causar un "daño moral al sector", antes de ser expulsado de su empleo en el Policlínico 13 de marzo de Bayamo en abril de 2021.

Ahora el médico denuncia que le entregaron una primera carta "por expresar palabras nocivas en las redes sociales" y la segunda, por reunirse "con personas subversivas", por un amigo que lo visitó en su casa y que los agentes aseguran que "es opositor", algo que Figueredo Izaguirre dijo desconocer.

"Yo estoy haciendo videos en Bayamo, denuncias, algunas críticas sobre todas las cosas que están pasando para editarlos y subirlos después a las redes", explica. Los domingos suele hacer transmisiones directas sobre lo que ha pasado en los últimos días y esta semana, se encontraba haciendo una sobre el "pagador de promesas", un hombre que se encuentra en peregrinación desde La Habana con destino, en principio, el Santuario de la Virgen de la Caridad, en Santiago de Cuba, algo que a juicio de Figueredo, es "todo un circo".

"Casi al terminar me tocaron la puerta y cuando me asomé era el jefe de la Seguridad del Estado aquí en Bayamo, el que siempre me interroga cada vez que me llevan detenido", refiere.

En su testimonio precisa que fue conducido a la sede de Instrucción Penal en la provincia de Granma y que allí los policiales le decomisaron su pulóver

En su testimonio precisa que fue conducido a la sede de Instrucción Penal en la provincia de Granma y que allí los policiales le decomisaron el pulóver que traía puesto, con la imagen del Gremio Médico Cubano Libre, una organización que defiende los derechos de los profesionales de este sector dentro y fuera del país.

"Yo estaba en pulóver, short y chancletas y el oficial me dijo que ni me vistiera que me iba detenido así mismo, sin una orden ni nada", protesta. "Afuera

estaba una patrulla con tres policías, un boina roja y él andaba en una moto, me montaron en la patrulla y me llevaron a instrucción penal, me metieron para el calabozo y me quitaron el pulóver porque ellos consideraron subversivo y una ofensa a los símbolos patrios".

El médico relata que estuvo casi una hora sin camisa dentro del calabozo hasta que lo sacaron y le dieron una ropa que le llevó su cuñado. Luego lo pasaron para una oficina con un instructor, donde fue interrogado y le pusieron las cartas de advertencia.

Figueredo asegura que les dijo que mientras "el pueblo no tuviera dignidad y vergüenza" y "la dictadura siguiera haciendo las cosas mal", él iba a seguir denunciando y haciendo sus críticas, que nadie lo iba a callar.

"Es mi derecho, además lo estoy haciendo detrás de un teléfono, ni siquiera lo estoy ejerciendo en las calles. Yo firmé la carta sobre mis publicaciones en las redes pero la otra que fue por aceptar a un opositor de Contramaestre que estuvo en mi casa y que ellos me dijeron que era un opositor no la firmé", puntualiza. "Si sigues te voy a meter preso", le dijo el oficial a modo de amenaza antes de liberarlo.

"Me amenazó también con que si seguía con las publicaciones en las redes sociales me iban a aplicar el Decreto Ley 370 con 5.000 pesos de multa", señala. Esta es su cuarta carta de advertencia y la séptima citación que recibe.

