Despedido un médico cubano crítico con el sistema por "daño moral al sector"

El médico cubano Alexander Jesús Figueredo Izaguirre, que se ha mostrado en los últimos meses crítico contra el Gobierno y el sistema de salud de la Isla, fue expulsado de su centro de trabajo el pasado 26 de abril. Según la resolución de las autoridades sanitarias donde notifican la decisión, publicada en Facebook por el propio Figueredo, lo acusan de causar un "daño moral al sector".

"Se ha evidenciado un actuar de mala fe por parte del trabajador", se lee en el documento firmado por la Dirección Municipal de Salud de Bayamo. Figueredo "debe ser reprimido con la severidad que el momento histórico requiere en aras de no permitir que se creen precedentes negativos dentro de nuestros colectivos laborales".

El médico dio a conocer en la red social este viernes la decisión de las autoridades sanitarias. En la publicación dijo estar "como Quijote luchando contra los gigantes, pero esta vez sin Sancho a mi lado" y adelantó que tienen la intención de elevar al Ministerio de Salud Pública la invalidación de su título. "No diré más pues estoy en la batalla y al enemigo no se puede tener bajo aviso".

Al médico se le culpa de violar la disciplna laboral por varios "hechos", entre los que señalan "difundir criterios y opiniones que menoscaban el prestigio y principios del sistema de salud cubano y sus profesionales"

Figueredo utiliza desde hace meses las redes para compartir denuncias propias y de otros cubanos sobre la deficitaria atención en centros hospitalarios por la escasez de medicamentos e insumos clínicos así como "las barbaridades y arbitrariedades de la llamada potencia médica".

Además, es acusado de exponer "irregularidades a su modo de ver existentes en el sector de la salud, las cuales no fue capaz de canalizar primeramente con los niveles correspondientes, en aras de una oportuna solución".

El sanitario trabajaba en policlínico 13 de marzo de Bayamo y es especialista en Medicina General Integral y residente de Urología. Según las autoridades, utilizó tiempo de su jornada laboral para emitir criterios que "van en contra de la ética médica" e incumplió con sus obligaciones de trabajo.

Por otra parte, en la resolución reconocen que en el expediente laboral de Figueredo no constan medidas disciplinarias, pero que le han "llamado la atención" por conductas similares y que su trayectoria de trabajo es "mala", sin aportar detalles al respecto.

Figueredo denunció a finales de marzo el fallecimiento en un centro de aislamiento de una paciente cubana que se contagió en un viaje a Rusia, Yamilian Tamayo Labrada. La mujer, de 47 años y con antecedentes de hipertensión y diabetes, llegó el 17 de marzo a la Isla procedente de Moscú, "ya con síntomas", informó el doctor. Tras realizársele un test rápido PCR y salir positivo, fue enviada al centro de aislamiento del Dátil, en Bayamo, "sin tener en cuenta sus comorbilidades".

Además, el sanitario constantemente publica en su perfil de Facebook mensajes contestatarios que señalan a la dictadura cubana y muchas veces se apoya en frases célebres o refranes populares. "Luchemos todos por una patria libre de traidores, opresores, dictadores. Patria es humanidad" o "¿Cuántas mentiras caben en una isla? Mi respuesta: todas las que el pueblo quiera aguantar", son algunas de las locuciones que se pueden leer.

Otros médicos, como Aramis Martínez Hernández, trabajador del Hospital Docente Julio M. Aristegui Villamil de Cárdenas, en Matanzas, también se ha sumado a las denuncias sobre la mala gestión de la pandemia por Salud Pública.

A finales del año pasado, el doctor Alexander Raúl Pupo Casas también fue despedido del hospital Ernesto Guevara de Las Tunas. El holguinero realizaba una especialidad en Neurocirugía a la que tuvo que renunciar días después de ser castigado por publicar su opinión crítica sobre la situación política en la Isla.

A su vez, Manuel Guerra, que salió en defensa de su colega Raúl Pupo, denunció que la Seguridad del Estado lo estaba investigando en su barrio y en el Hospital Municipal Nicodemus Regalado de Buenaventura, en el municipio Calixto García, donde ejerce como obstetra (aunque no ha concluido aún su especialidad). "Simplemente lo que me parece bien lo apoyo y lo que me parece mal lo denuncio, nada más", declaró Guerra a 14ymedio.

