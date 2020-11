El médico despedido en Las Tunas por sus opiniones pide continuar su especialidad

El médico holguinero Alexander Raúl Pupo Casas exige continuar su postgrado en Neurocirugía a la que tuvo que renunciar días después de ser castigado por publicar su opinión crítica sobre la situación política en la Isla.

Pupo Casas presentó una solicitud de reubicación a la Dirección Provincial de Salud de Las Tunas para que le dieran la posibilidad "de continuar mi especialidad en paz", al considerar que no ha cometido "ni delito, ni indisciplina laboral alguna", escribió en Facebook.

El joven comunicó que interpuso una demanda contra el hospital Ernesto Guevara en Las Tunas y la doctora Lisset Ponce de León "por todo lo que me habían hecho". En la Fiscalía Provincial enseñó algunas de las pruebas que recopiló sobre "el acoso, las calumnias, las injusticias, y todas las atrocidades que he vivido luego del 7 de septiembre, a manos de personajes de ultra izquierda y ejecutivos de la salud".

Pupo Casas dijo que está "a la espera de una respuesta de la demanda", porque en mes y medio pierde el derecho a incorporarse al trabajo y mantener su especialidad, que "obtuvo legalmente por méritos, no por regalías ni favoritismos". De esa respuesta, afirmó, "depende mi futuro como trabajador y como estudiante".

"No aspiro a una victoria total, pues si algo he aprendido en este proceso es que los brazos de las dictaduras son larguísimos y con manos sucias, pero si por alguna casualidad la justicia prevaleciera, espero que todas las personas que actuaron en mi contra paguen por su inconstitucionalidad", aseveró el doctor.

Las autoridades del hospital Ernesto Guevara en Las Tunas lo sacaron de su servicio para "reubicación" a finales de septiembre pasado. La razón, según el joven médico, fue un post que escribió, en el que se extendía sobre la situación política en Cuba. "Cuando la verdad se convierta en una amenaza para una Revolución, entonces sabremos que esa Revolución no es justa", decía el texto.

En su nuevo post, el holguinero hace un recuento de las nuevas trabas de las autoridades de Salud Pública en Las Tunas a que siga con su especialidad. Por ejemplo, luego de una reunión con el director del hospital Ernesto Guevara, este le dijo que le preocupaba que su "postura política" pudiera interferir en las relaciones con los colegas o los pacientes. Según manifestó el funcionario, "podía pasar que los pacientes no quisieran atenderse con un médico con mis ideas políticas".

Por su parte, la directora provincial de Salud explicó al doctor que para poder seguir trabajando en Las Tunas tenía que renunciar a la especialidad e incorporarse a un consultorio como Médico General Integral. De lo contrario, "ella me daría la liberación para que me fuera hacia otra provincia que me aceptara para continuar mi especialidad".

"Espero poder mirarles a la cara, solo para decirles que contra Dios y la Justicia no hay quien pueda", sentenció Pupo Casas y terminó su escrito citando una idea que ya había publicado en la red social: "Un país que no respeta su Constitución no se respeta a sí mismo. La revolución somos nosotros".

