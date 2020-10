Detienen a todos los implicados en la violación de una niña en La Habana

Los seis hombres implicados en la violación de una niña de 13 años en el municipio habanero del Cotorro fueron detenidos por la policía. La madre de la menor lo comunicó a 14ymedio, al tiempo que dio las gracias por la información publicada sobre el caso.

"Yo quiero agradecer por las denuncias que salieron en la prensa independiente. Ya están todos presos en el Técnico de Alamar, una unidad que se especializa en investigaciones de asesinatos y violaciones", precisó la mujer.

Según su relato, la madre fue contactada por el Centro Nacional de Educación Sexual (Cenesex), que dirige Mariela Castro. "Ella, Mariela, se comunicó conmigo a través de su secretaria, porque se había enterado del caso por las redes sociales", dice. "Me dijeron que me iban a apoyar porque hay que hacer justicia y ellos no debían estar en la calle".

"Me dijeron que me iban a apoyar porque hay que hacer justicia y ellos no debían estar en la calle"

Tal como ella misma contó a este diario, tras la denuncia del hecho a la policía, las autoridades detuvieron a tres de los acusados y los liberaron pocas horas después. También relató que nunca recibió los resultados de las pruebas que le hicieron a su hija en Medicina Legal. "Mi hija sintió un gran alivio de saber que están todos presos, y yo también", relata la madre.

En las declaraciones que dio hace unos días, la mujer informó que de los seis hombres ahora detenidos, cinco participaron directamente en el ataque y un sexto "se quedó mirando".

Asimismo, refirió que a su hija le contagiaron una bacteria durante la agresión y tuvo que someterse a un tratamiento con antibióticos y que también ha necesitado ayuda psicológica. "Para estar tranquila y poder dormir tiene que estar a base de clordiazepóxido por todo lo que le hicieron esos criminales", se lamentó.

El Código Penal indica penas de siete hasta 15 años de privación de libertad para quienes sean hallados culpables de violación de una víctima mayor de 12 y menor de 14 años.

Los abusos sexuales contra menores crecieron en Cuba un 24% entre 2016 y mayo de 2019, según confirma un informe del Gobierno sobre la trata de personas, que recoge también que cada cuatro horas un menor en Cuba sufre un delito sexual. En el último de los años analizados, de junio de 2018 a mayo de 2019, los delitos sexuales contra la infancia sumaron 2.350.

________________________