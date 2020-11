El Día de la Cultura Nacional entre las jornadas más represivas de octubre, según informe

El 10 de octubre, Día de la Cultura Nacional, ha sido señalado como una de las jornadas más represivas del pasado mes, según el más reciente informe emitido por el Centro Cubano de Derechos Humanos. En el texto, la organización independiente reporta también arrestos arbitrarios, represión contra religiosos y actos de corrupción, entre otros.

El informe, que está bajo la supervisión de la opositora Martha Beatriz Roque Cabello y cuenta con la cooperación de la organización Cuban Prisoners Defenders, detalla una lista de 78 presos políticos que cumplen los requisitos internacionales para ser declarados Prisioneros de Conciencia, a los que se suman otros 29 condenados que se encuentran en régimen de prisión domiciliaria o licencia extrapenal.

En otra relación de presos aparecen los datos correspondientes a otros 30 prisioneros políticos con condenas motivadas por actos políticos y/o contra la Seguridad del Estado donde hay casos de terrorismo y espionaje.

En octubre se registraron los casos de tres nuevos presos políticos. Fueron liberados cinco, de ellos cuatro por cumplimiento de la sanción y uno por libertad condicional.

Se contabilizaron 84 arrestos y un total de 169 víctimas de hostigamiento, donde se incluyen los sitiados, citados y perseguidos.

El 10 y el 31 de octubre se señalaron como las fechas más agresivas contra opositores, activistas y periodistas independientes, en tanto que el 20 de octubre, Día de la Cultura Nacional se destacó por la represión a artistas que han manifestado públicamente su inconformidad.

Los autores del análisis recuerdan que "la información que se ofrece no abarca todo lo que sucede en materia de violación de los derechos humanos en el país", porque aunque se ha avanzado en las coordinaciones con algunas provincias, organizaciones y personas en particular, ocuren numerosos hechos que no son reportados.

Junto a los datos ofrecidos se analiza también la situación económica y social y se destacan los hechos de mayor importancia en la etapa. Entre ellos el regreso a la normalidad en varias provincias en el entorno de la pandemia; lo que se ha adelantado como información oficial sobre la muchas veces pospuesta eliminación de la dualidad monetaria y las diferentes reacciones con la creación de las tiendas que venden en moneda libremente convertibles.

Se destaca igualmente lo sucedido en el ámbito religioso no solo en las iglesias protestantes, "que han sido objeto en numerosas ocasiones del hostigamiento del régimen e incluso de la detención de sus pastores"; sino también las palabras de sacerdotes de la Iglesia católica que se han vuelto virales en las redes sociales.

Adicionalmente aparece incluido aquí el artículo titulado "Derechos que tienen los ciudadanos ante la normativa cubana" tomado el Boletín 24 de la organización Corriente Agramontista, de la autoría del abogado José Ernesto Morales Estrada.

Finalmente el informe resume diferentes hechos relacionados con problemas sociales donde se encuentran accidentes, derrumbes, asesinatos, actos de corrupción, desalojos de viviendas y el agudo desabastecimiento que afecta a las familias cubanas.

El Centro Cubano de Derechos Humanos surgió en octubre de 2019 para dar continuidad al trabajo que durante décadas realizó la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional. En su declaración fundacional se expresó que el objetivo del "pequeño grupo es recopilar los testimonios de las violaciones de derechos humanos que el régimen dictatorial cubano lleva a cabo a lo largo y ancho de la Isla”.

