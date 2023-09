Díaz-Canel sugiere cambios en la ley para autorizar inversiones de cubanoamericanos en la Isla

Miguel Díaz-Canel se reunió este viernes a puertas cerradas, en Nueva York, con un grupo de empresarios de EE UU, varios de ellos cubanoamericanos, para discutir las "nuevas oportunidades de negocios" que podrán tener en Cuba, gracias a varias "transformaciones" económicas que prepara La Habana. Aunque el mandatario no ofreció otros detalles sobre el intercambio, varios funcionarios de su delegación informaron a los participantes de que el régimen valora permitir que los cubanoamericanos posean negocios en la Isla.

Varios de los asistentes al encuentro con Díaz-Canel, en las instalaciones de la misión diplomática de Cuba en Naciones Unidas, revelaron a El Nuevo Herald que los funcionarios aseguran estar "contemplando y trabajando en una legislación" para facilitar las inversiones de los cubanoamericanos y dejarles ser dueños de micro, pequeñas y medianas empresas ( mipymes) inscritas en Cuba.

Presente en la reunión, el abogado Ralph Patiño explicó al diario que antes de que esto ocurra, La Habana debe modificar numerosas leyes y abrir los canales necesarios para que los extranjeros estén autorizados a gestionar directamente las mipymes, que están en auge en el entramado empresarial de la Isla.

Sin embargo, alega Patiño, es una situación compleja, puesto que las tensiones entre el Gobierno de Cuba y el de EE UU siempre dejan en nada las promesas de apertura económica aunque, añadió, para la cúpula del régimen "es la única manera de mantener básicamente a su país sin que suceda algo drástico".

Las tensiones entre el Gobierno de Cuba y el de EE UU siempre dejan en nada las promesas de apertura económica

Además, Díaz-Canel "no estaba preparado para discutir en detalle las regulaciones", dijo al periódico John Kavulich, presidente del US-Cuba Trade and Economic Council, que fue informado sobre la reunión, a la que no asistió personalmente.

Kavulich considera que fue una "oportunidad perdida para lograr avances", puesto que los empresarios se concentraron en la "repetición de quejas" sobre los obstáculos que imponen tanto el régimen como el Gobierno de EE UU, en lugar de "discutir en detalle cómo sacar más provecho de lo que realmente autorizan".

Si llegan a concretarse, las nuevas medidas serán una buena noticia para los empresarios cubanoamericanos que negocian con el régimen, varios de ellos presentes en el intercambio, como Hugo Cancio –dueño de la tienda online Katapulk y del diario digital OnCuba–, Carlos Saladrigas, presidente del Cuba Study Group, el empresario de Salud Mike Fernández, Ariel Pereda, presidente del Habana Group, que asesora legalmente a quienes desean hacer negocios con la Isla, y el propio Patiño, que apoyó el deshielo durante la Administración de Barack Obama.

A la reunión con Díaz-Canel también asistieron miembros de las compañías Western Union y Crowley, representantes de la Cámara de Comercio de EE UU, y el empresario Paul Johnson, presidente de la Coalición Agrícola de EE UU.

El Nuevo Herald informó también de que se prevé que unos 50 dueños de mipymes de la Isla viajen a Miami la semana que viene, para estudiar oportunidades de negocios de las que no se conocen otros detalles.

Se espera que el Gobierno de Joe Biden anuncie en breve un levantamiento de restricciones para ayudar a las 'mipymes' cubanas

Se espera que el Gobierno de Joe Biden anuncie en breve un levantamiento de restricciones para ayudar a las mipymes cubanas, según revelaron fuentes conocedoras a varios medios estadounidenses. Indicaron además que se trata de "directrices específicas" para que financieras de Estados Unidos puedan conceder préstamos a las empresas independientes dentro de la Isla.

Las nuevas medidas incluirán la apertura de cuentas bancarias en instituciones estadounidenses por residentes en Cuba, algo prohibido hasta ahora. Además, se anularán supuestamente las prohibiciones impuestas por la Administración de Donald Trump sobre transacciones con terceros países para enviar remesas a la Isla.

La posibilidad ha levantado una acalorada polémica entre organizaciones opositoras al régimen de La Habana. Washington no va en la "dirección correcta" en sus estrategias económicas con La Habana, afirmó este miércoles el Partido Demócrata Cristiano de Cuba. "Tanto los créditos en sí como la posible apertura de cuentas bancarias en EE UU tienen carácter limitado y solo llegarían a un selecto grupo de personas alrededor de las capas del poder", expusieron en un comunicado.

Por su parte, la organización Cuba Siglo 21 aseguró que seguir el juego del régimen, "o, peor aún, apoyarlos financieramente, sólo prolongará la agonía del pueblo cubano".

________________________

Colabora con nuestro trabajo:

El equipo de 14ymedio está comprometido con hacer un periodismo serio que refleje la realidad de la Cuba profunda. Gracias por acompañarnos en este largo camino. Te invitamos a que continúes apoyándonos, pero esta vez haciéndote miembro de nuestro diario. Juntos podemos seguir transformando el periodismo en Cuba.