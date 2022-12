Díaz-Canel cuenta con ”la infinita creatividad del pueblo” para salvar Cuba

Acaba 2022, un año que "ha sido muy duro", según Miguel Díaz-Canel, y llega 2023, que para Manuel Marrero también "se avizora complejo". Los dos máximos mandatarios cubanos describieron así el panorama en el último Consejo de Ministros de este diciembre y asumieron que es tarea suya cambiar la situación. "Lo tenemos que resolver nosotros, desde nuestras responsabilidades", clamó el presidente. Pero no hubo una sola medida anunciada para cambiar las cosas más allá de los deseos habituales.

"Trabajar con pasión y con ganas", "la creatividad del pueblo es infinita" y "ganas para seguir venciendo imposibles" fueron, entre otros, los ingredientes que Díaz-Canel recitó cuando hablaba de combatir la mala situación que vive la Isla, caracterizada por el grave desabastecimiento y la emigración masiva.

El primer ministro, Manuel Marrero, parecía ser más resolutivo cuando admitió dónde está el principal problema. "No podemos lograrlo si no cambiamos todo aquello que ha demostrado que no funciona" –comenzó una frase anulada por su continuación– "como bien nos enseñó el Comandante en Jefe. (...) En 2023 vamos a perfeccionar y a seguir fortaleciendo la Revolución, aseguró, pero tenemos que cambiar la mente y hacer las cosas diferentes".

"No podemos lograrlo si no cambiamos todo aquello que ha demostrado que no funciona" –comenzó una frase anulada por su continuación– "como bien nos enseñó el Comandante en Jefe"

Ninguno de los dos, finalmente, anunció ni una medida que permita pensar que se van a hacer las cosas de otra manera. Los discursos de ambos podrían resumirse en lo que más repitieron. "Tenemos que". Lo que no dijeron es el cómo.

Sí dieron, por el contrario, señales de que nada va a cambiar. Lo verdaderamente importante, para Díaz-Canel, es "robustecer la certidumbre en torno a la Revolución, a seguir consolidando la idea de que la construcción del socialismo es la única alternativa viable para la prosperidad y el desarrollo de nuestra nación", comenzó dejando claro. No se detuvo ahí, hizo su particular "fuera de la Revolución, nada" al decir: "Las únicas fuerzas capaces de enfrentar y vencer cada uno de esos retos somos los que estamos aquí". Por si alguna duda quedaba, añadió que todo lo que se haga "tiene que tener un enfoque marxista, crítico y anticapitalista".

Marrero tampoco se salió del guion y aunque reivindicó "entrarle al 2023 con otro pensamiento, con otra manera de hacer las cosas, con otra manera de actuar; pasar de lo defensivo a lo ofensivo", le bastó llegar a lo concreto para demostrar que cambios, pocos. Se requiere desarrollar la industria, dijo, para señalar a continuación que esta tiene "principios esenciales definidos por el Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz y Ernesto Guevara, quienes trazaron la estrategia de desarrollo industrial del país".

El primer ministro, eludiendo sus obligaciones laborales, también pidió a los empresarios que "no esperen por que las decisiones vengan de arriba y desarrollen acciones para transformar el país en un tiempo muy corto".

Más allá de los deseos y aspiraciones de mejorar, los dos líderes señalaron las prioridades del Gobierno para el próximo período, que por otra parte son las de siempre, como lo demuestra que se citase el "desarrollo del turismo", un sector al que van destinados miles de millones cada año incluso aunque los resultados sean tan míseros como los de este año, cuando la previsión se cambió dos veces y ni así se ha alcanzado.

También hicieron sobradas referencias al sector alimentario, al combate a la corrupción y las ilegalidades o el despegue de la empresa socialista, que Díaz-Canel calificó de asunto "de vida o muerte".

La lista se pareció más a una carta de los Reyes Magos que a un discurso de cierre del año por la resistencia radical de los dos mandatarios a cumplir con su tarea y ofrecer las herramientas para lograr los cambios que el país necesita

Además, salieron a colación muchos otros deseos habituales en las listas del Partido Comunista: "que se desaten las verdaderas reservas y potencialidades", "que se destraben las fuerzas productivas", "que se propicien más los incentivos y menos las trabas y las prohibiciones", que haya "mayor participación de la inversión extranjera" y "un mejor aprovechamiento de las potencialidades de la ciencia y la innovación"... La lista se pareció más a una carta de los Reyes Magos que a un discurso de cierre del año por la resistencia radical de los dos mandatarios a cumplir con su tarea y ofrecer las herramientas para lograr los cambios que el país necesita.

La jornada, reseñada por la prensa oficial, tuvo más bien poco de reseñable. La ministra de Educación, Ena Elsa Velázquez Cobiella, dio algunos datos sobre el número de graduados este año y contó que poco más del 30% del claustro de las escuelas se graduaron en las Escuelas Pedagógicas. Eso fue lo más informativo que se dijo en la sesión, aunque a nadie le importase.

Lo único capaz de despertar la atención fue la reivindicación del delfín de Raúl Castro de "que primen el respeto, el orden y la decencia" y los cuadros tengan una preparación "más profunda, en la cual se tenga en cuenta también el empleo del método marxista para el análisis de los temas y el abordaje de las transformaciones que es necesario hacer en la economía". 2023 promete parecerse demasiado a 2022 y eso no será bueno para nadie. Ni siquiera para los que están en el poder.

________________________

Colabora con nuestro trabajo:

El equipo de 14ymedio está comprometido con hacer un periodismo serio que refleje la realidad de la Cuba profunda. Gracias por acompañarnos en este largo camino. Te invitamos a que continúes apoyándonos, pero esta vez haciéndote miembro de nuestro diario. Juntos podemos seguir transformando el periodismo en Cuba.