Díaz-Canel propone "hacer revolución" con el periodismo cubano, sin dar más detalles

La palabra crisis fue el leitmotiv de la segunda jornada, celebrada este viernes, del congreso de la Unión de Periodistas de Cuba (Upec). Crisis del "modelo de prensa socialista", crisis económica de los medios y, por supuesto, profunda depresión de los salarios, enumeraron los delegados. La solución para salir del lodazal financiero: "abrir las puertas a la publicidad y el patrocinio".

Si la primera parte del evento contó con la vigilancia de Rogelio Polanco, jefe del Departamento Ideológico del Partido Comunista, la segunda –donde se debatieron cuestiones más delicadas– exigió la supervisión de su primer secretario, Miguel Díaz-Canel. La relación de dependencia entre el organismo político y la prensa oficial ha sido recalcada, como un mantra, en todas las intervenciones del congreso.

Ricardo Ronquillo –ratificado este viernes como presidente de la Upec– definió los problemas que tendrá que confrontar su organización a partir de ahora, y el rol que pretende asumir en la sociedad cubana. Su plan es "concebir a los medios como un mecanismo de control ante la ausencia de la credibilidad que atraviesa el sector" y lanzar "cursos de reorientación profesional por el éxodo de los recursos humanos".

Ronquillo prometió a Díaz-Canel que, en su búsqueda de oxígeno financiero, no entrarían en contradicción el "carácter económico y el carácter simbólico" de la prensa

En un contexto en que "los medios perdieron su gestión económica", Ronquillo prometió a Díaz-Canel que, en su búsqueda de oxígeno financiero, no entrarían en contradicción el "carácter económico y el carácter simbólico" de la prensa, es decir, su lealtad al régimen y su fidelidad a la visión del mundo orientada desde el Partido.

La clave del éxito, estimó Jorge Legañoa, vicepresidente de la Upec, es llevar los periódicos locales al "esquema multimedio", una idea que ya había planteado este viernes Randy Alonso, poniendo como ejemplo su propio proyecto Ideas Multimedios (que abarca Cubadebate, Mesa Redonda, Con Filo y otros espacios de propaganda).

Hay que convertir el periodismo oficial en una "fábrica de contenidos", subrayó Legañoa, en línea con la política del Gobierno y fiel a su función de "autorregular" la conciencia del país, garantizando así el "control popular".

No obstante, el plan de la Upec tendrá carácter de "experimento", advirtió Ariel Terrero, otro de sus vicepresidentes, y se tratará ante todo de un intento de viraje económico, no de una apertura ideológica. De ahí que el lema del evento –"cambios sí, cambios revolucionarios"– esté orientado, sobre todo, a tranquilizar a quienes aún hacen "resistencia al cambio" en la organización, y sostienen "dudas persistentes sobre el alcance de la transformación y los pasos del proceso".

"Antes de la Revolución era muy difícil que un cubano pudiera emigrar", añadió, ante las quejas sobre el éxodo de periodistas

La prensa oficial es la gran inadaptada en la "era de la convergencia digital". Donde todos los periódicos del mundo operan de forma natural en internet, en Cuba aún se piensa "analógicamente" y de forma lenta, lamentó Ana Teresa Badía, del Instituto Internacional de Periodismo.

Como era de esperar, el discurso de clausura de Díaz-Canel giró en torno a la fórmula de que "con el periodismo hay que hacer revolución". No se mostró demasiado entusiasmado con el "experimento" económico de la transmedialidad y recordó a los presentes que Cuba se halla inmersa en una "situación compleja, de la que los periodistas no se pueden sustraer". "No hay soluciones mágicas", remató, asegurando, eso sí, que "hay que trabajar mucho".

"Antes de la Revolución era muy difícil que un cubano pudiera emigrar", añadió, ante las quejas sobre el éxodo de periodistas, aunque, dijo, prefería hablar de quienes "se quedan y conciben su proyecto de vida en Cuba y lo siguen defendiendo".

La pregunta esencial, antes de pedir que se generen iniciativas, dijo el mandatario, es "cómo gestionar los medios para que aporten más", y solo así "aumentar los salarios". Al final de un discurso más vacío de contenido que de costumbre, Díaz-Canel solo pudo recurrir a una de sus más viejas consignas: "Confío en la resistencia creativa".

