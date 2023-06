Díaz-Canel retoma sus visitas a las 'aldeas Potemkin' donde le enseñan la Cuba exitosa

A primera hora de este jueves, Cubadebate anunció la visita de Miguel Díaz-Canel a Guantánamo, una de las provincias más olvidadas de la Isla pero que recientemente ha estado en boca de todos. Primero por las sonadas protestas contra el Gobierno –seguidas de las correspondientes detenciones– el pasado mayo, en el municipio de Caimanera. Estos últimos días, por el informe de la ONU que urge a EE UU a cerrar la prisión que tiene en la base naval de ese territorio y donde los presos siguen sufriendo "tratos crueles, inhumanos y degradantes", algo que el régimen no ha querido desaprovechar para reivindicar la devolución de ese enclave.

"Lo van a llevar donde las cosas están algo mejor, porque bien no tenemos nada", adelantaba un comentarista de la noticia. No era difícil de adivinar. El mandatario visitó a un agricultor de éxito y, a continuación, en la Escuela de Iniciación Deportiva Escolar (EIDE) Rafael Freyre, que la prensa oficial describe –aceptando su lenta construcción– como un lugar "con edificios docentes, dormitorios, instalaciones deportivas y otras infraestructuras esenciales para su funcionamiento en perfecto estado, bonitas y muy bien cuidadas".

El espacio tenía de todo, incluida una casita infantil para hijos de los trabajadores y atletas, aunque su capacidad no está para alharacas, ya que de las 20 plazas disponibles, solo se ha podido acoger a seis niños, "quienes a la hora de la visita del Presidente dormían la siesta, por lo que se anduvo en el acogedor espacio casi en puntillas y hablando muy bajito", explica Cubadebate.

Queda a la imaginación del lector saber por qué dejó en segundo curso una carrera universitaria de prestigio, pero sí se explica cómo obtuvo 120 hectáreas de plátano y cumplió con sus compromisos

Desde ahí, marchó al Instituto Politécnico Agropecuario Manuel Simón Tames Guerra, construido gracias a la colaboración internacional (la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación y el Programa de las Naciones Unidas Para el Desarrollo). Allí, el mandatario también tuvo tiempo de predicar sobre la importancia de estas "escuelas, inspiradas en la prédica martiana y la obra fidelista de combinar el estudio y el trabajo".

Sobre ello también habló con Jorge Fernández en Lajas de El Salvador, el agricultor de su primera parada. A sus 32 años, el joven abandonó la carrera de estomatología y se "viró para la tierra", donde ahora gestiona 180 hectáreas de cultivo. Cubadebate ensalza la actitud del productor, que ya se había reunido con Díaz-Canel en una visita anterior para pedirle más tierras "seguro de que podía echarlas a andar para apoyar la demanda de alimentos en su municipio y la cabecera provincial y de esa forma contribuir también a bajar los precios".

Queda a la imaginación del lector saber por qué dejó en segundo curso una carrera universitaria de prestigio, pero sí se explica cómo obtuvo 120 hectáreas de plátano y cumplió con sus compromisos, pudiendo incorporar su producción a la canasta de los habitantes de El Salvador durante tres meses. Pronto sembrará de nuevo esta fruta –con semillas procedentes de Villa Clara– y planea cultivar maíz, soya y boniato. El dirigente le preguntó si los intermediarios le pagaban puntualmente, si tenía insumos o si él remuneraba adecuadamente a sus trabajadores.

"Eres joven aún y es muy importante continuar aprendiendo", instó Díaz-Canel al productor, que "le prometió que lo pensaría, pero 'después que encamine la finca, que es grande y necesita de mucho tiempo y esfuerzo'". Y con este diálogo se fue el mandatario, feliz de haber encontrado a un guajiro al que le va bien, y que le sirvió para pedir en el resto de su visita más personas como él "alentado por los resultados de Jorge".

"Es una lástima que estas visitas sean 'guiadas', verdaderos tours; porque los visitantes son conducidos hacia donde no pueden ver la realidad"

El resultado de la visita era el previsto. También horas antes otro lector describió lo que iba a suceder sin fallar ni un ápice. "Es una lástima que estas visitas sean 'guiadas', verdaderos tours; porque los visitantes son conducidos hacia donde no pueden ver la realidad de los cubanos de a pie con todos sus matices. Si se trata de ver a un productor, se les lleva al mejor, al que tiene todas las condiciones para producir, al que no se queja de nada, y muchas veces hasta se les refuerza con insumos, ganado de otros predios para que el visitante vea lo que quieren que vea. Si van a una comunidad los llevan a la mejorada, pintada. Si van a un mercado lo abastecen con variedades uno o dos días antes y no venden los productos hasta el día de la visita. Y así, sobran los ejemplos para demostrar que este tipo de visitas son un termómetro fiel para comprobar la realidad en la base porque los problemas son los mismos y están en aumento".

Al primer ministro, Manuel Marrero, le tocó una parte más engorrosa del tour guantanamero, aunque también dulcificada. El jefe del Gobierno visitó el Cayamo, en la rebelde Caimanera, que sufre sequía, desabastecimiento y un fondo habitacional con el 40% de las viviendas en estado regular o malo y un grupo de ciudadanos le expuso sus preocupaciones y malestares.

Marrero aguantó el chaparrón como si no fuera con él y pidió que se busquen ayudas y "soluciones diferentes. Las políticas del Gobierno para eso están aprobadas", dijo. Además, pidió paciencia a los ciudadanos: "No será de un día para otro, pero seguro lo han visto, se han hecho convenios con otros países que darán nuevas oportunidades".

Marrero aguantó el chaparrón como si no fuera con él y pidió que se busquen ayudas y "soluciones diferentes. Las políticas del Gobierno para eso están aprobadas"

De ahí, y tras prometer nuevas viviendas gracias a la empresa productora de ladrillos de la comunidad –que destina 24.000 unidades al mes a la construcción subsidiada– marchó a la salinera Frank País, donde los trabajadores lo ilustraron sobre los problemas para distribuir el producto. En la empresa hay 3.000 toneladas paradas por falta de transporte, que se unen a 700 más, en espera de cabotaje.

Según la directora, Darlyn Elisástegui Columbié, el mal estado del ferrocarril ha complicado la situación pero ya hay varios contenedores que están de camino a las provincias "más afectadas" por la falta de distribución.

"Me preocupa el abandono de la empresa, no se produce sal seca, falta calidad en proceso de envasado manual", dijo también Marrero después de ver a los trabajadores que se ocupan de esta fase, pero al cierre de su visita, la receta era la de siempre. "El bloqueo va a seguir, desbloquéemonos nosotros, abrámonos nosotros. No busquemos tantas explicaciones a los problemas y encontrémosles más soluciones", exhortó.

Era otra de las profecías de los lectores cumplidas. "Hasta ahora no veo que las avisadas y dirigidas visitas gubernamentales hayan dado resultado alguno. Es lo mismo con lo mismo y cada día estamos peor".

________________________

Colabora con nuestro trabajo:

El equipo de 14ymedio está comprometido con hacer un periodismo serio que refleje la realidad de la Cuba profunda. Gracias por acompañarnos en este largo camino. Te invitamos a que continúes apoyándonos, pero esta vez haciéndote miembro de nuestro diario. Juntos podemos seguir transformando el periodismo en Cuba.