Disfrazan de reunión consular un mitin para buscar el voto de los descendientes de españoles en Cuba

"Fue un mitin político en toda regla", así describe un descendiente de emigrante canario la reunión que este martes tuvo lugar en la Asociación Asturiana de Cuba, en el Prado habanero, y que congregó a miembros de varias sociedades españolas de cara a las elecciones municipales y autonómicas que se celebrarán en España este domingo.

Decenas de hijos y nietos de españoles se dieron cita en el lugar a la espera de recibir detalles sobre el proceso de votación, pero se toparon con algo que no eran las anunciadas instrucciones logísticas sobre las elecciones que tendrán lugar en 11 de las 17 comunidades autónomas del país. "Había dos representantes del PSOE (Partido Socialista Obrero Español, en el poder) que tomaron la palabra para pedir el voto para su partido", cuenta a 14ymedio este hijo de canario que prefiere el anonimato.

La convocatoria a la reunión, a la que este diario tuvo acceso, fue enviada por WhatsApp a través del grupo Giremos la historia, que reúne a decenas de cubanos nacionalizados españoles. El texto iba dirigido a todos "los Presidentes de Órganos de Base de la Capital" de estas sociedades, y explicaba: "El Cónsul de la Embajada de España va a dar una conferencia de cómo se van a llevar las votaciones en el Consulado General".

"Al principio, cuando convocaron para la reunión, todo parecía bien, porque hablaron de que iban a informar sobre las cuestiones básicas del proceso electoral"

"Al principio, cuando convocaron para la reunión, todo parecía bien, porque hablaron de que iban a informar sobre las cuestiones básicas del proceso electoral", añade la fuente. "Pero, cuando la gente llegó a la Asociación Asturiana se encontró con que no había rastro del cónsul ni de nadie del Consulado, pero estaban ahí unos señores que se presentaron como Javier Vila y Virgilio Cano, representantes del PSOE".

El primero es el coordinador federal del Área de América Latina del partido, mientras que el segundo, que fue diputado de la Asamblea de Madrid entre 1983 y 1999, ya no tiene cargos políticos, se desempeña como consejero delegado de la empresa EBM en Cuba y reside en la Isla.

Fuentes del Consulado español en La Habana confirmaron este martes a 14ymedio que "ninguno de los cónsules ha estado hoy en el centro asturiano" y añaden que "el Consulado ha dado la información electoral a través de su página de Internet y Twitter y antes de las elecciones se le explicó el funcionamiento a la presidenta del CRE [Consejo de Residentes Españoles] y al presidente de la Federación de Asociaciones Españolas".

Ion Antolín, director de comunicación del PSOE, cuenta a 14ymedio que es cierto que se invitó a miembros del partido al acto, pero rechaza rotundamente que alguno de sus enviados diera indicación alguna sobre qué papeleta elegir. "Fue una charla sobre el método de voto exterior. Nosotros fuimos invitados y explicamos ese proceso, pero nadie pidió el voto", asegura.

Sin embargo, en el amplio salón, ante representantes de las sociedades de Asturias, Canarias, Cantabria y Baleares, el mensaje de Vila y Cano fue claro y directo, según un audio al que este diario tuvo acceso. "Nosotros lo que pretendemos es el máximo posible de votos que se pueda conseguir para el PSOE", aseguró Vila. Aludió a que su partido ha logrado "que se reconozca la Ley de Memoria Democrática" y que "los nietos puedan tener la opción de tener acceso a ese pasaporte español".

Aunque comienza su alocución diciendo: "No vamos a entrar en temas políticos, vamos a entrar en lo que podamos ayudar a los compatriotas nuestros aquí en Cuba", de inmediato añade: "obviamente" hay que ayudar a "aquellos que tengan la misma filiación que nosotros". Vila subrayó: "Nosotros lo que queremos es que haya muchas votaciones, pero que sean de izquierda, no de derecha. Si la derecha regresa va a abolir la ley y nosotros no queremos eso". "Tenemos unos días muy justos" y "una afluencia muy pequeña en los consulados, prácticamente nula. Eso no nos hace bien", y añadía: "Tenemos que tratar de buscar los medios" para que puedan votar.

Entre los residentes en la Isla que participaron en la cita estaba Julio Santamarina López, presidente de la Federación de Sociedades Españolas de Cuba, que se limitó a narrar las dificultades para ejercer el voto por correo, y Juan José Cabral Mesa, actual presidente del órgano de base del municipio de Playa en La Habana de la Asociación Canaria Leonor Pérez Cabrera y uno de los candidatos para presidirla.

Cabral fue uno de los que publicó en el grupo de WhatsApp la convocatoria a la reunión, a través de la cual se anunció la presencia del cónsul en la cita, que posteriormente se comprobó que era falsa. En ese hilo de mensajería instantánea, este cubano nacionalizado español se presenta como "Casa Canaria" y durante el encuentro con Vila y Cano dijo hablar "en nombre de los canarios de Cuba", algo que disgustó profundamente a varios de los asistentes.

Parte de ese enojo proviene de que Cabral está siendo también criticado por numerosos miembros de la Asociación Canaria que lo señalan como una de las candidatos preferidos por la oficialista Comisión Gestora que lidera el viceministro de Cultura cubano Fernando Rojas y que desde 2022 lleva las riendas de la Asociación y gestiona su inmueble, la Casa Canaria, en la calle Monserrate de La Habana Vieja.

Tras la reunión, las molestias por encontrarse con un acto proselitista en lugar de una reunión con el cónsul no se hicieron esperar. "Hemos abogado siempre por que la Asociación Canaria no se incline hacia ningún partido, para que sea apolítica y no se trabaje para buscarle votos a un partido en específico, sino que cada cual vote al que prefiera", aseveró Justo, uno de los participantes, que prefiere no dar su verdadero nombre.

Justo teme que Rojas y su mano derecha, Dayamí Blanco Jorrín, estén maniobrando para que las elecciones de un nuevo presidente se inclinen hacia alguien que pueda "ser controlado" por el régimen cubano. "Se trata de una intención de controlar la Casa Canaria no solo por gestionar las partidas que llegan para su mantenimiento y para los canarios en Cuba, sino también controlarla con fines políticos".

Según este descendiente de canarios, la Comisión Gestora se inclina hacia el PSOE y, especialmente, hacia sus representantes en Canarias, por cuestiones "que van desde componendas políticas, hasta la aprobación de fondos que no terminan beneficiando ni a la comunidad canaria ni a la Casa". El malestar por esos malos manejos ha crecido significativamente en los últimos meses entre los miembros de la Asociación.

Los retrasos en la convocatoria a elecciones, las irregularidades en la confección del padrón electoral y la falta de transparencia alrededor de los posibles candidatos a la Presidencia de la organización han encendido las alarmas. Unas suspicacias que llevan tiempo incubándose aunque se aceleraron tras la muerte del fundador de la Asociación, Carmelo González, en 2018, y el fallecimiento de Lázaro Rivero, que lo sustituyó en el cargo, unido al escándalo del desvío de fondos destapado en 2022.

A eso se le suma el reciente anuncio de que para las obras de reforma y mejora de la Casa Canaria se ha entregado "una generosa subvención de 90.000 euros provenientes del presupuesto de la Dirección General de Emigración del Gobierno de Canarias", dice la misma fuente, un dinero que gestionará íntegramente la comisión gestora en manos del viceministro de Cultura y que ya está levantando ronchas entre los miembros de otras provincias que se sienten abandonados y sin recursos.

Aunque disputado, el voto de los cubanos nacionalizados españoles que viven en Cuba es ínfimo. Hasta esta semana, según fuentes vinculadas al actual proceso electoral, menos de una decena de canarios había colocado su boleta en las urnas ubicadas en el Consulado habanero aunque la comunidad asciende a más de 63.000 personas.

Otras comunidades tampoco muestran mucho entusiasmo. Los asturianos, con más de 10.000 nacionalizados en toda la Isla, apenas llegaban en este proceso a una treintena de votos, y sumando todos los miembros de las sociedades españolas la cifra no supera el centenar colocados en urna y menos de 250 enviados por correo.

El poco número de votos que salen de la Isla no elimina los sobresaltos. "Este jueves alguien dejó una paca con 127 votos en una oficina de Correos", cuenta a este diario otro descendiente de canario que apela también al anonimato. "Cuando llamaron al Consulado dijeron que los había traído una funcionaria cubana y que solo había dejado un teléfono de contacto. Resultó ser Dayamí Blanco Jorrín", aclara.

Cuando la colaboradora del viceministro cubano de Cultura fue confrontada "por llevar los votos de esa manera, que es irregular, porque los electores deben poner su boleta directamente en la urna o mandarla ellos mismos por correo, dijo que lo hacía porque algunos miembros de la Asociación habían metido los sobres con las boletas por debajo de la puerta de la Casa Canaria y ella solo estaba haciendo el favor de trasladarlos".

Otro testigo confirma a este diario que el Consulado "levantó un acta sobre la manera en que llegaron a sus manos los votos y también varios miembros de la Asociación han denunciado lo sucedido directamente a las autoridades de Islas Canarias". Su mayor sospecha: "que estos 127 votos estén influenciados por lo sucedido en la Asociación Asturiana" el martes pasado y que vayan todos al mismo partido.

