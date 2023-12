El 'parole', vía de escape a EE UU para miembros "dormidos" del Partido Comunista de Cuba

La teoría es clara: una guía oficial del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos, publicada en 2020, aclara que es inconcebible que los miembros un Partido Comunista –y Cuba cuenta más de medio millón de ellos– pronuncien el Juramento de Lealtad estadounidense. La práctica, sin embargo, es muy diferente: no pocos agentes del régimen de La Habana han sido admitidos dentro de la frontera de EE UU, país en el que viven, trabajan y votan.

Es el caso de Misael Enamorado Dager, quien fungió como primer secretario del Partido Comunista en Santiago de Cuba entre 2001 y 2009, y que ahora reside en Houston, Texas, tras ingresar al país con parole, según aseveró el influencer Niover Licea en redes sociales.

Entrevistada por 14ymedio, una fuente cercana al ex dirigente confirma que en efecto este logró trasladarse recientemente a EE UU. "Hace varios años que salió del Partido y estuvo en un centro de investigación estatal hasta que se jubiló, al igual que Lourdes, su mujer", explica.

"Están allá con su hijo, que ya se había ido desde hace tiempo", y fue quien presuntamente comenzó los trámites del parole, añade.

El historial de Enamorado en la Isla no deja dudas sobre su afiliación política. En 2011, durante el VI Congreso del Partido y dos años después de dejar su cargo en Santiago, el ex funcionario fue promovido a Secretario de la organización, junto a figuras como Esteban Lazo y José Ramón Machado Ventura.

Sin embargo, en 2013 su carrera política fue en picada. Ese año, durante la reestructuración que llevó a cabo Raúl Castro, Enamorado fue "librado de su condición de miembro del Comité Central".

Desde entonces sus apariciones en la esfera pública fueron disminuyendo hasta que cayó en un olvido que, como sugiere su exilio, utilizó para rebasar los controles ideológicos de Washington.

También fue denunciado esta semana por la prensa independiente que Yurquis Companioni, un agente de la contrainteligencia en Sancti Spíritus, logró entrar a Estados Unidos por la frontera sur –tras recorrer la ruta de Nicaragua a México– gracias a su hermana, quien ya residía en ese país y que fue su patrocinadora para un parole de seis años.

Una fuente de este diario en esa provincia confirmó la identidad de Companioni y su relación con la Seguridad del Estado. "Él parecía una persona chévere, pero te hundía en poco tiempo si no le cuadrabas. Hacía bastante tiempo que no lo veía, por eso no me sorprende que esté en Estados Unidos", resumió.

Según la propia fuente, el ex agente trabajaba supervisando a los reclutas en varias instalaciones de la provincia. "Una vez me cogió dormido en una guardia y me mandó a retención 15 días", añade.

Este tipo de historias es común, continúa. "Un día está aquí, mordiendo lo que aparezca, y luego se van y aparecen en todas las fotos con banderas estadounidenses como si nada hubiera pasado", sentencia.

En efecto, los casos de Enamorado y Companioni no son ni remotamente los únicos. Una oleada de antiguos defensores, represores y burócratas del régimen ha llegado en los últimos años a Estados Unidos. Las denuncias en redes sociales cada vez que alguno de estos casos sale a la luz giran en torno a una misma idea: agentes de la contrainteligencia, enviados o no por el régimen, "han invadido" la comunidad cubana en el exilio.

Los emigrados, cada vez más preocupados por que la libertad que han alcanzado con esfuerzo se transforme en una realidad turbia, exigen con firmeza que EE UU revise minuciosamente los antecedentes de quienes entran al país.

Una actualización de las políticas de inadmisibilidad del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos en 2020, durante el mandato de Donald Trump dejaba claro –al menos por escrito– lo que venía haciéndose por décadas con los migrantes: "A menos que esté exento de otra manera, cualquier posible inmigrante que actualmente es o haya sido miembro o afiliado del Partido Comunista o de cualquier otro partido totalitario (subdivisión o afiliado a éstos), nacional o en el extranjero, es inadmisible a Estados Unidos".

