EE UU reanudará en mayo la tramitación de visas de inmigrante desde La Habana

La Embajada de Estados Unidos en Cuba anunció este miércoles que reanudará la tramitación de visas de inmigrante en mayo próximo comenzando a procesar solo la categoría IR-5 que reconoce a los padres que están siendo reclamados por ciudadanos estadounidenses.

La sede consular volvió a insistir que será una reanudación "limitada" y, mientras esto no cambie, la Embajada en Georgetown, Guyana, "seguirá siendo el lugar principal de tramitación para la mayoría de los solicitantes cubanos de visas de inmigrante".

El reinicio de los procesos consulares "forma parte de una ampliación general de las funciones de la Embajada para facilitar el compromiso diplomático y de la sociedad civil", dijo, y agregó que se eligió a los solicitantes de la IR-5 como una forma de reconocer "la prioridad de los familiares inmediatos", así como "los desafíos únicos de edad, salud y movilidad para esta categoría".

La sede diplomática alertó de que el solicitante que sea notificado después del 1 de abril de 2022 de que su caso está listo para ser procesado, tendrá su entrevista programada en La Habana, y los que fueron informados antes de esa fecha tendrán que volar a Georgetown para tramitar su visa. "Dadas las limitaciones de sus recursos", la embajada "no está aceptando peticiones de traslado de los solicitantes".

En su comunicado, informaron, además, que "no tienen una fecha exacta" de cuándo la sede diplomática "comenzará a procesar toda la gama de servicios de visado para inmigrantes y no inmigrantes", y recordó que "continuará proporcionando servicios esenciales a ciudadanos estadounidenses y una limitada tramitación de visados de emergencia para no inmigrantes".

Los acuerdos migratorios entre Estados Unidos y Cuba "se mantienen", dijo el Encargado de Negocios de los Estados Unidos en Cuba, Timothy Zúñiga-Brown, en una entrevista publicada este martes por CubaNet. El diplomático recordó que existe un acuerdo entre las dos naciones que consiste en otorgar como mínimo 20.000 visas anuales.

Ante el éxodo de cubanos hacia EE UU de los últimos meses, Zúñiga-Brown afirmó que las cifras de los nacionales que se están yendo están muy por encima de las 20.000 visas que comprende el acuerdo, por lo que reconoció que "es importante que haya una manera legal, segura y formal para que la gente vaya a Estados Unidos".

EE UU redujo el personal de su embajada en Cuba en 2017, después de que una treintena de sus diplomáticos sufrieran unos misteriosos incidentes de salud conocidos como "síndrome de La Habana" y cuyos motivos aún no han sido aclarados.

Fuentes del Departamento de Estado explicaron a 14ymedio que uno de los temas más delicados para el pleno restablecimiento de los servicios es encontrar un mecanismo para la realización del examen físico –que se exige para obtener un visado de inmigrante– a través del sistema hospitalario cubano pero sin que esto sea una fuente de abultados ingresos para el régimen.

Los posibles migrantes mayores de 15 años deben presentar un examen médico general que consiste en una placa de tórax, un análisis de sangre y un análisis de orina. Antes del cierre de los servicios consulares en La Habana, este chequeo se pagaba a las autoridades de la Isla en moneda libremente convertible y a un precio superior a los 400 dólares por persona.

