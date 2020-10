En Ecuador, los cubanos protestan frente al consulado por los cobros de prórroga

El anuncio del Ministerio de Relaciones Exteriores este domingo, mediante el cual permite que los cubanos o extranjeros con residencia en la Isla prorroguen su estancia en el exterior sin perder su condición hasta el 12 de octubre de 2021, venía con una condición de la que no informaron y que ha indignado a la comunidad de expatriados: el costo del trámite.

El precio depende del país donde se encuentren. En cualquier territorio de la Unión Europea, por ejemplo, solo la solicitud cuesta 25 euros, más 40 euros por cada mes que se quiera prorrogar, entre este 12 de octubre y el del año siguiente, es decir, 480 euros por todo el año. Además, si el trámite lo realiza una tercera persona, hay que pagar otros 25 euros.

Pero los que se encuentran en Estados Unidos llevan la peor parte: 20 dólares por solicitud, 150 dólares por cada mes de prórroga (1.800 por todo el año) y otros 20 si no la presenta directamente el interesado.

La indignación es mayor por haberse enterado de la noticia de manera informal: muchos de ellos, incluso, a través audios que circulan entre la comunidad donde supuestamente el cónsul se refiere a la tarifa

En Ecuador, la comunidad cubana organizó para este martes un "plantón" frente a la sede diplomática en Quito para protestar por las tasas. "Me enteré de que para prorrogar mi residencia tengo que pagar 40 dólares por mes. Es injusto, yo no tengo la culpa que Cuba y el mundo tuviera que cerrar sus fronteras, es un abuso. ¿Por qué tengo que pagar tanto dinero si tenía tiempo suficiente para entrar a Cuba?", dijo a este diario un cubano que reside en el país andino.

Con los hashtags #EliminenPrórrogas, #LosDerechosNoExpiran, #SomosCubanosDePorVida y #ReformaMigratoriaYa, piden también "tener una representación consular efectiva para todos los miembros de nuestra comunidad".

Así fue como se enteró Hiram H. Castro, un habanero que cursa un doctorado en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales sede Ecuador. "En mi caso, se cumple el 2 de noviembre los 24 meses y el aeropuerto José Martí está cerrado aún. No puedo ni viajar ni comprar un boleto en esas circunstancias inciertas. La pregunta es: ¿igual debo pagar 40 dólares por cada mes que transcurra sin poder viajar a Cuba?", se lamenta en un grupo que reúne a los cubanos en ese país.

Otra mujer, una madre villaclareña, asegura que esta nueva disposición no le beneficia en nada: "Por el contrario, yo tenía mi viaje preparado para julio, porque tengo una niña de cinco años que está aquí conmigo, y planifiqué mi viaje por un mes, pero por esto del coronavirus todo se cayó".

"Estuve varios meses sin trabajar y tenía que pagarlo todo, me quedé sin dinero. Ahora tengo que volver a ahorrar para otro viaje, pero ya se me venció la residencia cubana y no tengo dinero para esa prórroga. Y yo soy la que mantengo a mi mamá en Cuba. O sea, no puedo entrar como turista y ya. No sé qué voy a hacer. No quisiera perder la residencia, pero tampoco tengo dinero", contó desesperada a 14ymedio.

Los valores que tienen que pagar los cubanos por los trámites consulares siempre han sido objeto de críticas y reclamos. Desde el precio del pasaporte, uno de los más caros del mundo, y sus prórrogas, hasta las legalizaciones de títulos universitarios, que rondan los 1.200 dólares, algo que los migrantes califican de "todo un negocio" montado por el Gobierno de la Isla para exprimirles el bolsillo.

