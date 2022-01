Un informe absuelve al Ejército sudafricano sin desvelar quién pagó 17 millones por el interferón cubano

Las Fuerzas Armadas sudafricanas no son responsables de la compra de interferón alfa-2b a Cuba según un informe de la Unidad Especial de Investigación (SIU) creada para auditar los millonarios gastos asociados a compras irregulares no solo del producto cubano, sino otros muchos medicamentos contra el covid-19.

El documento, de 86 páginas, fue presentado este martes al presidente Cyril Ramaphosa con vistas a la reunión de este miércoles en la que un comité parlamentario analiza los más de 5.000 contratos que se realizaron a más de 3.000 proveedores por valor de 14.300 millones de rands (casi 950 millones de dólares).

En el caso que afecta al Heberón cubano (nombre comercial del interferón adquirido a La Habana), la implicación del Ejército queda descartada en dos breves párrafos, según adelanta el medio local defenceWeb.

El documento, elaborado por el abogado Andy Mothibi, indica que se recibieron denuncias contra la Fuerza de Defensa Nacional de Sudáfrica (SANDF) vinculadas a este asunto hasta en tres ocasiones, todas ellas relacionadas con irregularidades en los procesos de gestión de la cadena de suministro y una posible colusión.

"Se investigaron las acusaciones y se descubrió que no hubo un proceso irregular ni se otorgó ninguna adjudicación a estas empresas. Parece que un consorcio externo creó pedidos falsos y se generaron facturas para el pago. La división de finanzas de la SANDF estuvo lo suficientemente atenta como para no realizar el pago de estas facturas y el Estado no sufrió ninguna pérdida. Estos asuntos ahora están cerrados", determina.

El caso se destapó hace casi un año, cuando se abrió una investigación sobre la compra en 2020 de interferón cubano valorado en 17 millones de dólares para los militares. Según la documentación disponible, las Fuerzas Armadas adquirieron el medicamento como arma temiendo que el covid-19 fuera un ataque biológico. Esto permitía realizar las compras a través de Defensa y no de Sanidad. El organismo regulador de medicamentos, Saphra, había rehusado la utilización de interferón contra la enfermedad al no contar en aquel momento con datos que le permitieran concluir que fuera útil.

El Parlamento insistió en conocer los detalles de esta compra que, ahora, según este informe, libra de la responsabilidad a las Fuerzas Armadas y asegura que no se ha hecho ningún pago con cargo al Estado. El contrato se realizó a través de la empresa cubana estatal TecnoImport, pero el informe no indica el nombre del consorcio sudafricano que abonó a La Habana la factura Defensa niega haber reembolsado.

Saphra recordó en noviembre que el interferón adquirido debía haber sido devuelto a la Isla y, si no, ser confiscado y destruido, porque su fecha de caducidad habría expirado o estaba a punto de hacerlo.

Este miércoles, el Comité de Defensa y Veteranos Militares recibirá otro informe relativo a la adquisición del producto elaborado por un equipo de trabajo designado por la ex ministra de Defensa y Veteranos militares, Nosiviwe Mapisa-Nqakula.

El informe de Mothibi no es tan favorable a otros departamentos y sí responsabiliza al ministerio de Obras Públicas de los contratos ilegales que afectan a su área, en este caso una obra en la frontera con Zimbabue con la que contener la entrada de personas procedentes de este país en dirección a Sudáfrica y frenar la entrada del covid-19 que costó más de 37 millones de rand (2,4 millones de dólares).

