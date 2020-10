Eliminan la prohibición de viaje contra reportero independiente

El Gobierno cubano retiró la prohibición de viajar fuera del país al reportero Osmel Ramírez, residente en Holguín y colaborador de Diario de Cuba, según informó este miércoles a 14ymedio.

"El oficial [de la Seguridad del Estado] que me atiende me había dicho ya hace un tiempo que no estaba regulado pero como estábamos con las medidas de la pandemia no había podido confirmarlo".

"El pasado viernes fui a la oficina del carné de identidad de Mayarí, Holguín, y la oficial buscó en la computadora y me dijo que efectivamente, ya no estaba regulado", agregó Ramírez.

"Esta misma semana voy a actualizar el pasaporte, creo que ahora están haciendo esto para hacer creer al mundo que la apertura tiene que ver con el fin de las medidas restrictivas del coronavirus cuando en realidad era una práctica represiva anterior a la pandemia", dijo. "Ahora hace falta que le quiten la regulación a todos".

Poco tiempo después de conocer que no estaba regulado, el periodista independiente escribió en sus redes sociales: "La libre circulación es un derecho humano y violarlo es un crimen. Me alegro que lo hayan rectificado conmigo, a pesar de que tardaron casi tres años".

Ramírez además aclaró que pueden volver a regularlo en cualquier momento. "No tenemos ningún derecho que estén obligados a respetar. Es la realidad en la que vivimos los cubanos. También otros compatriotas están regulados todavía. Veremos si dura".

Tras las modificaciones que se hicieron a la Ley de Migración con el Decreto-Ley 302, en octubre de 2012, las autoridades cubanas poseen la capacidad de negar a algunos ciudadanos la expedición de pasaporte o impedirles la salida del país.

La regulación vigente contempla varios supuestos para no permitir que un ciudadano viaje fuera de la Isla: estar sujeto a un proceso penal, tener pendiente el cumplimiento de una sanción penal o medida de seguridad, estar en el cumplimiento del Servicio Militar o ser considerado "una fuerza de trabajo calificada para el desarrollo social y científico técnico del país". Sin embargo, donde más discrecionalidad cabe aplicar es en los motivos "de interés público o de Defensa y Seguridad Nacional".

Desde 2018 se ha vuelto más común la estrategia de informar a algunos ciudadanos la prohibición de viajar en el momento de pasar por la ventanilla de Inmigración en los aeropuertos. En febrero pasado, 14ymedio denunció que la lista de cubanos a los que el régimen ha impuesto la etiqueta de "regulados" la integraban unas 200 personas. Este mecanismo, con el que las autoridades restringen arbitrariamente la libre circulación de activistas, periodistas y opositores en general, se ha consolidado en tres años como método represivo habitual.

La libre circulación de personas está consagrada tanto por el artículo 13 de la Declaración Universal de Derechos Humanos como por el 52 de la Constitución cubana. Aunque en ambos casos, y en todos los Estados, es un derecho sometido a regulaciones, el Gobierno de La Habana las aplica de forma arbitraria, limitando el margen de maniobra de los afectados, que a veces pueden hacerles frente por la vía judicial y otras deben recurrir al activismo.

