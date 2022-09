Entrar, comprar y salir, el gran logro que publicitan los comercios estatales en Cuba

La página de Facebook de Tiendas Caribe de Granma hizo el martes las delicias de los lectores con un insólito "relato del día". El texto comenzaba aclarando que lo que proseguía ocurrió de verdad, en un local de Bayamo, y que "las palabras utilizadas fueron exactamente las mismas".

A continuación, la historia presentaba a "una joven cliente" que acudió al comercio El Arte, en Bayamo, a la que que "al instante", le ocurría un hecho extraordinario: "los trabajadores del lugar le dieron la bienvenida como merece", pues, se aclaraba, "en ese momento era la única que pasaba por allí". El detalle no chirriaría a los bayameses, porque se trata de una de las tiendas con menor afluencia de compradores en el municipio.

Sin que en ningún momento se evidenciara un ánimo de chanza en la publicación, el relato proseguía: "La señorita caminó directamente muy interesada en una de nuestras confecciones, iba por una saya de tela Spandex con poliéster, color blanco y con flecos muy a tono con la etapa estival".

Y reproducía un diálogo de altura:

"–Deseo probarme una talla 7.

– Sí, claro, enseguida se la muestro, y puede usar el probador de la instalación que está en aquella esquina para que pueda observarse y elegir la que mejor le quede".

La publicación, ofrecida como "un ejemplo de una venta a un cliente con mucho éxito y satisfacción", no ha tardado en plagarse de comentarios jocosos

Satisfecha la cliente, se dirigió a la caja "para efectuar el pago". Entonces, la dependiente "procedió a realizar el pago". Con ello, "exitosamente salió la venta, entregándole [sic] los comprobantes y poniendo la mercancía en la bolsa plástica".

Después de ser despedida por la empleada con un "¡gracias por su visita, vuelva pronto!", la joven, la única que había en la tienda si atendemos a la narración, fue sometida al escrutinio de los comprobantes para verificar la mercancía que se lleva por el portero, encargado, se lee, "de revisar y velar por la integridad de la tienda".

La publicación, ofrecida como "un ejemplo de una venta a un cliente con mucho éxito y satisfacción", no ha tardado en plagarse de comentarios jocosos, que ríen por presentar un acto anodino como comprar como un logro sin precedentes.

"Este escrito me parece corto. Debió llamar a todas las agencias de noticias mundiales para que cámara en mano mostrarán al mundo la exclusividad. Por primera vez se descubrió el buen trato en una tienda cubana", se burla uno. "La tensión, la maestría del lenguaje, el desarrollo de personajes... Sublime", chotea otro, y uno de tantos añade, a rienda suelta: "A mí me parece una composición muy bonita. Me quedé con ganas de saber más. Lo que sería la continuidad dramatúrgica del relato. ¿Qué le dijo su mamá cuando llegó a casa con la saya de tela Spandex con poliéster? ¿Qué sueños materializó con su saya? ¿Bajo qué axila la transportó, bicitaxi mediante, hasta su morada? ¿Con qué corpiño (comprado este último en qué otra dependencia de TRD) se la combinó para su paseo de domingo? Por favor, no tarden en dar continuidad a esto, que uno no vive".

"Como estamos en la prehistoria, no sabemos comunicarnos y vamos aprendiendo. Esta es la primera clase de Atención al Cliente. Gracias, espero la segunda"

"Como estamos en la prehistoria, no sabemos comunicarnos y vamos aprendiendo. Esta es la primera clase de Atención al Cliente. Gracias, espero la segunda", expresa Madelaine Verdecia Enamorado.

El usuario Jotabarrioz, por su parte, bromea: "Top 5 Clientes cubanos con más suerte del mundo", y otros, como Yaneth CM, se ponen serios: "No hizo nada más que cumplir con su perfil de cargo. No entiendo cuál es el mérito. La verdad, estas publicaciones lo único que promueven es la burla".

No faltan quienes, en las diez fotografías que acompañan el escrito, a toda sonrisa y color, observan suspicaces que todo es una ficción. Y ciertamente, tan solo faltan las palabras "había una vez" para la aventura inolvidable, casi fantástica en el paraíso socialista del Caribe, de una venta correctamente hecha.

