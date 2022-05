Entrega una carta al ministro cubano de Cultura: "Soy una de las víctimas de Fernando Bécquer"

El ministro de Cultura cubano, Alpidio Alonso Grau, recibió un saludo inesperado el pasado sábado, en su visita oficial a la Feria del Libro de Buenos Aires, de la que es invitada especial La Habana. En nombre de una veintena de mujeres que han acusado al trovador Fernando Becquer de abusos sexuales, la colombiana Paula Ramírez, residente en Argentina, entregó al ministro una carta en la que reclaman justicia.

"Anoche miré a los ojos al ministro de Cultura de Cuba, Alpidio Alonso", narró este domingo la propia Ramírez a través de redes sociales. "Le sonreí mientras mi querida compañera María Santucho, coordinadora del Centro Pablo de la Torriente Brau, le decía: 'Ella es Paula Ramírez y quiere decirte una cosa'. Le dije: soy una de las mujeres que Fernando Bécquer abusó. Su rostro cambió por completo. Sentí cómo se estremecía. A su lado se encontraba Abel Prieto, presidente de Casa de las Américas, quien también se estremeció".

Según Paula Ramírez, Bécquer abusó de ella en 2006 en Colombia. "Le dije (al ministro) que él me hizo está tipificado como delito sexual en el Código Penal colombiano pero que para juzgarlo había que extraditarlo".

Ramírez transmitió a Alonso que la justicia en Cuba no le ha dado "las garantías" para que pueda entregar su testimonio y sus pruebas, "porque solamente hay un mail que no te responde el acuse de recibido". El ministro, asegura la mujer, le dijo que "el caso de Fernando Becquer está en la justicia de Cuba, que si se llega a comprobar que es cierto lo que decimos nosotras, va a caer todo el peso de la ley sobre él y que nosotras, sus víctimas (o sobrevivientes) vamos a quedar conformes".

"Bueno, él no tiene prisión domiciliaria y sale muy de vez en cuando y cada vez que sale se le viene toda arriba"

Ella le replicó que el trovador "se sigue subiendo a escenarios", a lo que contestó Alonso: "No. Él sabe que no puede hacerlo". Ante la insistencia de Ramírez, que replicaba que Bécquer "sale a la calle y frecuenta sitios públicos", el ministro reiteraba: "Bueno, él no tiene prisión domiciliaria y sale muy de vez en cuando y cada vez que sale se le viene toda arriba".

Alonso recomendó a Ramírez que las mujeres denuncien también los mensajes privados que aseveran estar recibiendo por parte de Bécquer amenazándolas para que desistan de denunciarlo.

El pasado diciembre, la revista independiente El Estornudo publicó un reportaje con testimonios de cinco jóvenes que acusaron al músico, de manera muy detallada, por distintos episodios de abusos hace entre 10 y 20 años. El cantautor negó entonces las acusaciones y las calificó de "calumnias". "Yo no creo nada, yo creo en la Revolución", aseguró al finalizar un concierto en La Habana.

Meses después, una treintena de mujeres se unieron a estas denuncias con sus testimonios.

En un inusual movimiento, las oficialistas Federación de Mujeres Cubanas (FMC) y el Centro Nacional de Educación Sexual (Cenesex), dijeron respaldar desde el principio a estas mujeres.

"Para la FMC nada le es ajeno, mucho menos cuando de defender los derechos de las mujeres se trata. Orientar y acompañar a las mujeres, en cada proceso ha sido prioridad para la organización femenina", escribió la organización, que hasta entonces ignoraba este tipo de denuncias y negaba la existencia de feminicidios en Cuba, mientras el Cenesex las atribuía a "campañas contra la Revolución".

