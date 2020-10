El artista cubano Erik Ravelo habla de su contribución a la campaña de AI sobre la represión

Amnistía Internacional hace un llamado a la Organización de los Estados Americanos (OEA) para detener la represión en la región, a través de la campaña Detrás de la pandemia, creada por el cubano Erik Ravelo. El artista explica a 14ymedio que "aunque no lo hizo pensando en Cuba específicamente, "cuenta para Cuba o para cada lugar o país donde hoy la represión es una práctica vigente de los Gobiernos y fuerzas del orden".

Durante la noche del pasado lunes se proyectó sobre el edificio principal de la OEA en Washington el video de la campaña junto a otras imágenes de represión real que se vive en América, haciendo énfasis en Chile, El Salvador, Nicaragua y Venezuela.

Ravelo, artista con gran experiencia en mezclar arte, publicidad y activismo y ganador del Grand Prix de Press en Cannes 2012 por su campaña Unhate para United Colors of Benetton, dice a este diario que no trabaja con coordenadas geográficas porque para él la creación no funciona de esa manera.

"Cuando trabajo un tema lo hago más allá de las fronteras de cada país. Creo que esta campaña está dedicada, al menos desde el punto de vista creativo, a cada país de Latinoamérica donde la represión por parte del Estado se manifiesta sin excepciones", refiere. "Eso para mí también cuenta para Cuba, por supuesto, y para Colombia o Chile".

Según Ravelo, esta campaña es para el mundo entero, "porque lo que representa no es un fenómeno por desgracia oriundo de una región"

Según Ravelo, esta campaña es para el mundo entero, "porque lo que representa no es un fenómeno por desgracia oriundo de una región". Además, puntualiza que no recibió compensación alguna por esa obra porque no cree que este tipo de campañas deban ser pagadas sino más bien "hechas a conciencia".

Durante su intervención en la presentación online de la campaña, el artista destacó que esta obra tiene la particularidad de haber sido creada en medio de condiciones de aislamiento, con él mismo y su teléfono celular como únicos instrumentos.

"Fue un trabajo arduo para componer lo que estaba buscando desde el punto de vista visual, que contara bien la historia. Creo que es importante hoy volver a hacer campañas de comunicación creativas y osadas, con mensajes importantes que generen sensaciones y sentimientos y puedan llegar a las personas y hacer reflexionar a la gente sobre el estado actual de las cosas. Porque creo que es importante que las personas entiendan cuán precioso es la libertad. Y aprendan a amarla, y la conserven intacta, y la defiendan siempre", refirió.

En su cuenta de Twitter, Erika Guevara-Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional, afirma que en la región "los Gobiernos que perdieron la capacidad de diálogo con su ciudadanía usan la represión", detallando que algunas de las medidas usadas durante el covid-19 han sido la violencia policial, las detenciones arbitrarias y cuarentenas inhumanas. "¡Exigimos acción ahora!", remató la directiva en su tuit.

Desde que comenzó la pandemia, en la Isla las denuncias por abuso policial han aumentado. Hasta el mes de junio se habían efectuado 1.360 juicios, que llevaron a la cárcel a 1.089 personas. Por su parte el Observatorio Cubano de Derechos Humanos denunció en un informe que durante el mes de agosto se produjeron al menos 408 acciones represivas en Cuba, 111 de ellas detenciones arbitrarias.

