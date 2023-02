Etecsa atribuye los cortes en las comunicaciones en Cuba a "la falla de una tarjeta"

Varios activistas y periodistas independientes en Cuba sufren este miércoles un corte en las comunicaciones. Tanto la directora de 14ymedio, Yoani Sánchez, como el jefe de Redacción, Reinaldo Escobar, no pueden usar sus líneas telefónicas. Lo mismo reportan Miriam Celaya y Boris González.

En una llamada telefónica, el monopolio estatal Etecsa respondió a este diario que "hay interrupción en las redes y se está trabajando para restablecer el servicio". Ante las protestas de un cliente a través de Twitter, la empresa pidió y preguntó: "Envíanos al privado tu número de servicio para revisar. Tenemos reportes similares y nuestros especialistas están revisando. ¿Solo percibes problemas para establecer la llamada o en algún otro servicio?".

Horas después, la compañía emitió un breve comunicado vía sus redes sociales en el que decían que habían recibido quejas de clientes "refiriendo dificultades para establecer llamadas de voz a través de la red celular". El diagnóstico que dice Etecsa haber realizado arrojó "la falla de una tarjeta que provocó inestabilidad en el funcionamiento de un equipo que interviene en el procesamiento de este servicio, causa que provocó que se percibieran afectaciones de manera aleatoria para establecer o recibir llamadas". Además, decía que los servicios SMS y los datos móviles sí siguieron en funcionamiento.

"Si persiste la dificultad para acceder a este servicio, agradeceríamos se comuniquen con nosotros a través de nuestras vías oficiales"

"Si persiste la dificultad para acceder a este servicio, agradeceríamos se comuniquen con nosotros a través de nuestras vías oficiales", concluye el texto.

La compañía no aludió en ningún momento a posibles problemas con el suministro energético. En poco más de una semana, ha habido tres graves cortes de luz en la Isla, que la Unión Eléctrica de Cuba (UNE) ha atribuido a "averías" provocadas por incendios o por "un error humano".

Por otra parte, el colaborador de Cubanet Vladimir Turró fue retenido por la Seguridad del Estado durante casi tres horas, en las que no se supo de su paradero. Otro periodista independiente, Julio Aleaga, también fue detenido a las salida de su casa en El Vedado habanero esta mañana y soltado en horas de la tarde.

"Fui detenido hoy a las 8:30, me tuvieron dos horas dentro del carro y me llevaron a la estación de Zanja", explicó el analista a varios colegas de la Isla. "Me interrogaron dos oficiales por separado: 'Alfredo', sobre mi participación en las redes, y 'Osvaldo', sobre mi actividad con la APLP [Asociación pro Libertad de Prensa]". Aleaga añadió que "les interesa desterrarme".

________________________

Colabora con nuestro trabajo:

El equipo de 14ymedio está comprometido con hacer un periodismo serio que refleje la realidad de la Cuba profunda. Gracias por acompañarnos en este largo camino. Te invitamos a que continúes apoyándonos, pero esta vez haciéndote miembro de nuestro diario. Juntos podemos seguir transformando el periodismo en Cuba.