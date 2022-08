Ex oficiales cubanos llaman al Ejército Oriental a "no cumplir las órdenes de la dictadura"

La agrupación Militares Objetores de Conciencia (MOC) pide a los agentes de las fuerzas de seguridad cubanas que se pongan "del lado del pueblo" y ayuden "a poner fin a esta corrupta dictadura mafiosa".

En un comunicado emitido este domingo, la organización, fundada en 2021 por ex oficiales cubanos en el exilio, se refiere a la "nueva ola represiva nacional" que suponen las acciones contra las protestas en Nuevitas (Camagüey) de este fin de semana, y asevera que "debe ser rechazada de manera contundente por todo el país pero en especial por las Fuerzas Armadas Revolucionarias".

"¡Nuestros compañeros de armas no pueden ni deben cumplir las órdenes emanadas de una dictadura que se desentendió del bienestar del pueblo y hoy empuja a los cubanos a cada vez mayor miseria!", claman en su texto.

"El Ejército Oriental no debe actuar como tropa privada al servicio de quienes pasean en sus yates mientras millones de cubanos se acuestan sin comer, sin electricidad, sin medicinas y sin un techo donde guarecerse"

MOC conmina al general Rigel Tejeda, jefe del Ejército Oriental, a garantizar que "sus tropas no actúen como esbirros ni mercenarios de la nueva oligarquía". Su predecesor, apostrofan refiriéndose, al parecer, al general Onelio Aguilera Bermúdez, "no se manchó las manos de sangre el 11 de julio de 2021. No ceda usted a las presiones para que embarre su trayectoria y la de los mandos subordinados a su persona".

El Ejército Oriental, insisten los militares retirados, "no debe actuar como tropa privada al servicio de quienes pasean en sus yates mientras millones de cubanos se acuestan sin comer, sin electricidad, sin medicinas y sin un techo donde guarecerse".

Además de expulsar del poder a los gobernantes actuales, los ex oficiales convocan a "nacionalizar" el conglomerado militar Gaesa, al que aluden como "el monopolio que esa nueva oligarquía ha inscrito como empresa panameña, controla el 60% de la economía, no rinde cuentas a ninguna institución en Cuba y dejó morir [durante la pandemia] a decenas de miles de cubanos por falta de balones de oxígeno, medicinas y ambulancias mientras gastaban miles de millones de dólares en construir nuevos hoteles de lujo".

