Excarcelado el activista Yasser Rivero Boni tras más de tres años en prisión

El activista Yasser Rivero Boni, hijo de la Dama de Blanco Yaquelín Boni Hechavarría, fue excarcelado este lunes tras estar más de tres años en prisión, confirmó la organización de asesoría jurídica Cubalex. El joven cumplió condena "por motivos políticos, por ejercer sus derechos civiles en 2019", afirmó su madre a la ONG.

"Estoy en libertad condicional y, según el documento que me dieron, mi sanción se extingue el 25 de agosto de este año", declaró Rivero a Radio Martí. Según el opositor, las autoridades le advirtieron que "debía estar en mi casa tranquilo hasta que el tribunal me cite".

"Me dijeron que no puedo reunirme; parece que con la oposición fue lo que me quisieron decir, que en el caso de eso puede ser revocada y deba ingresar nuevamente a la prisión a cumplir los meses que me quedan", agregó.

"Rivero debió salir de la cárcel el pasado 2 de febrero al cumplir la sanción, pero no fue hasta hoy que lo liberaron", denunció Cubalex. El joven pasó estos meses en la cárcel 1580 de San Miguel del Padrón, en La Habana, por una resolución dictada en 2020 por el Gobierno que ampliaba su pena.

Yasser Rivero Boni está vinculado al periodismo independiente y ha apoyado a varios movimientos pro democracia dentro de la Isla

Las autoridades consideran que al activista le queda más de un año de prisión por cumplir, fruto de la suma de penas no extinguidas por una sentencia de 2014, pero Cuban Prisoners Defenders argumentó en marzo pasado que había errores e interpretaciones inadecuadas que añadieron injustamente tiempo en la cárcel.

Desde 2011, Rivero ha tenido problemas con la justicia vinculados a su activismo político, por lo que ha sido detenido en varias ocasiones. La más relevante se produjo en 2014 y recibió varios años de prisión por presunto atentado y desobediencia. Estando ya en la cárcel, fue golpeado por un funcionario y se resistió.

Yasser Rivero Boni está vinculado al periodismo independiente y ha apoyado a varios movimientos pro democracia dentro de la Isla, como la campaña Todos Marchamos y la Unión Patriótica de Cuba. Estando en prisión ha sido reportero de Cuba por Dentro y desde siempre ha manifestado su solidaridad y apoyo a las Damas de Blanco.

En 2016, en la transmisión de la cadena ESPN del partido de béisbol al que asistían Raúl Castro y Barack Obama, tras la visita del expresidente estadounidense a La Habana, Rivero lanzó octavillas por los derechos civiles y políticos cerca del Capitolio. El momento fue captado por la televisora que registró la intervención del activista que terminó con la frase: "Abajo los Castro".

