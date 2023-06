Excarcelan a dos manifestantes de Caimanera, pero siguen bajo investigación

Felipe Octavio Correa y Yandri Pelier, dos de los detenidos por participar el pasado 6 de mayo en las protestas populares de Caimanera, Guantánamo, han sido excarcelados, aunque se mantienen bajo investigación policial.

Victoria Martínez Valdivia, madre de Correa, confirmó a 14ymedio que su hijo, de 26 años, había sido trasladado hasta su vivienda en la tarde de este miércoles. "Ayer llegaron varios agentes de la Seguridad del Estado a mi casa y me pidieron ropa y zapatos para Felipe Octavio", detalla la mujer. "Les pregunté qué pasaba y me dijeron que no sabían, que estaban cumpliendo un pedido del departamento de Operaciones".

"Me molesté, porque el día anterior mi hijo me había llamado y me había dicho que tenía mucho dolor de cabeza". La madre añade que "el sábado, en el horario de mediodía", había sido citada por el jefe de la policía política de Caimanera, Yoani Laffita, y le dijo que "entre lunes y martes iban a liberar a mi muchacho, pero no cumplió su palabra".

"Ayer, después de que se fueran con la ropa de mi hijo, me llamó Laffita y me aseguró que iban a liberar a Felipe Octavio. Lo trajeron pasadas las siete de la noche pero todavía estaba claro, no había oscurecido del todo", cuenta Martínez. "También trajeron a Yandri Pelier, que es vecino nuestro y al que el día de la detención le rompieron la cabeza a golpes".

"Mi hijo está muy pálido y más delgado. Le dijeron que quedaba suelto pero que el proceso contra él continúa", comenta la mujer. "Cuando llegó, me abrazó, me besó, no sabía qué iba a hacer conmigo. Me emocioné mucho. Le hice comida, le compré caramelos. No ha dormido nada y tiene mucha hambre, no se le quita el hambre porque le daban muy poca comida allí".

El hijo mayor de Martínez, Luis Miguel Alarcón Martínez, de 32 años, sigue detenido en la Unidad Provincial de Investigaciones Criminales y Operaciones en la ciudad de Guantánamo, y este jueves su madre debe visitarlo y conversar con el abogado sobre su caso. "Me han dicho que está bien complicado y que lo van a procesar, pero estamos pidiendo que lo dejen esperar el juicio en la casa".

"A Felipe Octavio le advirtieron que no se acerque a nadie para hablar de la situación del país, lo mismo le dijeron a Yandri", explica Martínez. "Yo me imagino que los mantengan vigilados todo el tiempo, hasta mi teléfono debe estar intervenido y todo lo que yo hablo la Seguridad del Estado se entera en el momento".

Los dos hijos de Victoria Martínez fueron detenidos por protestar en las calles de Caimanera junto a una multitud que se congregó al grito de "¡Libertad!", "¡Patria y Vida!" y "¡Abajo el sistema comunista!". Poco después, a la zona de la manifestación llegaron decenas de efectivos de la Brigada Especial Nacional del Ministerio del Interior, conocida como boinas negras, y reprimieron a los manifestantes.

La protesta, desarrollada en el emblemático municipio que se encuentra cerca de la base naval de Estados Unidos, tuvo una participación mayoritaria de mujeres y jóvenes, y fue transmitida en redes sociales. Al igual que en otras ocasiones similares, el régimen cubano cortó la conexión a internet inmediatamente.

Como ha ocurrido con las protestas en los últimos dos años –en especial la de 11J y las de verano de 2022, coincidiendo con los cortes de electricidad–, el Gobierno de Miguel Díaz-Canel intentó minimizar las manifestaciones calificando a los participantes como personas que "pretendieron perturbar la tranquilidad ciudadana", añadiendo en este caso que se encontraban "en estado de embriaguez".

