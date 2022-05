Excarcelan a varios jóvenes manifestantes del 11J en La Habana

Al menos cinco jóvenes que fueron juzgados por las protestas del 11 de julio en La Habana fueron excarcelados tras un juicio de casación celebrado este viernes en el Tribunal Municipal de Diez de Octubre, en La Habana. Entre los liberados se encuentran Rowland Jesús Castillo y Lázaro Noel Urgellés Fajardo, que habían sido condenados a 18 y 14 años de privación de libertad.

Se suman a los excarcelados Kendry Miranda Cárdenas, sentenciado a 19 años en prisión y Brandon David Becerra Curbelo, quien recibió una condena de 13 años de cárcel. Todos ellos participantes de la protesta en las cercanías de la esquina de Toyo en el municipio habanero de Diez de Octubre.

En ese grupo también fue excarcelado Lauren Martínez Ibáñez, de 18 años quien había sido condenado a esa misma cantidad de tiempo en prisión.

La activista Salomé García Bacallao, detalló en una publicación en Facebook que tanto a Becerra Curbelo como a Urgellés Fajardo se les cambió la medida cautelar de estar internados en un centro penitenciario por la de cumplir prisión domiciliaria, mientras que Castillo Castro y Miranda Cárdenas tendrán que pasar el resto de sus sentencias en un campamento de trabajo.

Al anunciar el juicio de casación de este viernes, la plataforma Justicia 11J alertó de que las modificaciones "no son sentencias firmes en tanto no haya sido emitido un documento que dé cierre al proceso penal". Además insistió en que "las excarcelaciones relacionadas con posibles modificaciones de sentencias no privativas de libertad no son definitivas, sino únicamente temporales".

"No se esparzan, en el seno de la sociedad civil y de las familias, falsas expectativas que den lugar a que se consolide una imagen benevolente del Estado"

La plataforma informó que también fueron excarcelados, por cambio de sanción tras juicio de casación, cinco jóvenes manifestantes de La Güinera aunque "aún no han sido expedidas las sentencias". Se trata de Eloy Bárbaro Cardoso Pedroso y Juan Yanier Antomarchi Nuñez, ambos de 18 años y condenados a 8 años de privación de libertad cada uno.

A la lista se suman Dariel Cruz García, de 20 años y condenado a 8 años; Yurileidys Soler Abad, 20, con una sanción inicial de 15 años de privación de libertad y Liliana Oropesa Ferrer, también de 20 años, con una sentencia de 9 años en prisión.

Justicia 11J manifestó su preocupación por el desconocimiento de "cuáles serán las sanciones definitivas que deberán cumplir" los jóvenes que han sido excarcelados en los últimos días. Entre ellos se encuentran también Andy García Lorenzo y cuatro manifestantes más de Villa Clara y otros cinco en La Habana, entre los que se incluyen Jonathan Torres Farrat y Eloy Bárbaro Cardoso.

Sobre el actuar del régimen con las últimas liberaciones, la plataforma insistió en que "no se esparzan, en el seno de la sociedad civil y de las familias, falsas expectativas que den lugar a que se consolide una imagen benevolente del Estado" en relación con la liberación de los manifestantes del 11J, pues estas decisiones no apuntan "a que se conseguirán cambios masivos de sanciones o excarcelaciones masivas".

"Menos aún se divisa un giro hacia el otorgamiento de sobreseimientos y absoluciones, únicas vías válidas para la solución de los daños irreparables al pueblo cubano por parte del Estado, que aún no ha tomado medidas penales ni administrativas contra las fuerzas represivas, causantes de las confrontaciones en las protestas", insistió.

________________________

Colabora con nuestro trabajo:

El equipo de 14ymedio está comprometido con hacer un periodismo serio que refleje la realidad de la Cuba profunda. Gracias por acompañarnos en este largo camino. Te invitamos a que continúes apoyándonos, pero esta vez haciéndote miembro de nuestro diario. Juntos podemos seguir transformando el periodismo en Cuba.