Un joven manifestante del 11J pasa de la prisión a un campamento de "régimen abierto"

Andy García Lorenzo, uno de los manifestantes presos del 11 de julio en Santa Clara, salió de prisión este miércoles para continuar su condena en un campamento de régimen abierto.

Según anunció cuñado, Jonatan López, en su muro de Facebook, el joven de 24 años fue "liberado momentáneamente", en espera de "seguir cumpliendo su sentencia en un abierto". En el mismo mensaje, López advertía: "Felices porque estaremos con él, pero la batalla no acaba. Son inocentes". En el mismo sentido se pronunció su pareja, la hermana de Andy, Roxana García: "Mi hermano no es el único, quedan cientos de presos políticos que necesitan de nosotros".

El cambio de pena se dio en el juicio de apelación de García Lorenzo, celebrado en el Tribunal Provincial de Santa Clara este mismo miércoles.

El joven había sido condenado previamente a cuatro años de prisión en un juicio celebrado en la misma ciudad el pasado 10 de enero, junto a otros 15 manifestantes que salieron el 11 de julio a las calles. La Fiscalía pedía para él originalmente siete años de cárcel por desórdenes públicos, desacato y atentado.

En la sentencia se determinaba entre los "hechos probados" que los 16 acusados violaron las restricciones de la ciudad vigentes entonces para mitigar los contagios de covid-19 y "aprovecharon la desfavorable situación de nuestro territorio" para "proclamar a sus coterráneos para que los siguieran al tiempo que vociferaron en voz alta entre otras palabras 'Díaz Canel Singado [sic], Policía Pinga, que nadie los iba a detener'".

En aquel momento, Roxana García no dudó en arremeter contra el proceso al que fue sometido el joven. "No se puede decir que fue un juicio, porque fue una payasada, fue un paripé, fue un circo lo que hicieron ahí", recordó la joven en un video el pasado abril, "porque las pruebas no las mostraron, porque era la palabra de la policía contra la de ellos, porque todo fue una farsa".

Desde que fue detenido, su familia ha sido de las más activas en la defensa de los presos políticos y de la libertad de expresión, y ha denunciado en reiteradas ocasiones el acoso de la Seguridad del Estado.

El padre de Andy, Nedel García Pacheco, fue apuñalado el pasado 4 de febrero, mientras estaba pescando con unos amigos. Un conocido comenzó a proferir insultos contra el hijo encarcelado y, acto seguido, se abalanzó sobre él con un cuchillo.

En aquel momento, Roxana culpó del suceso a la Seguridad del Estado: "Porque en caso de que no tenga culpa directamente, la tiene indirectamente, por todo el odio que ha sembrado a través de los medios de comunicación contra los manifestantes del 11 de julio".

