Expertos cercanos al Gobierno señalan la falta de preparación de Cuba para la bancarización

El primer ministro cubano, Manuel Marrero, arremetió este martes contra las micro, medianas y pequeñas empresas ( mipymes) y otros negocios privados que se "resisten" a utilizar de forma prioritaria los canales electrónicos de pago. La medida, que representa el núcleo del proceso de bancarización del país decretado a inicios de agosto, ha sido criticada por algunos académicos y funcionarios oficialistas como una solución parcial, que "no resolverá los problemas de la economía" cubana.

"Ningún actor económico puede negar a los clientes el pago de servicios, productos y demás operaciones comerciales y financieras por los diversos canales electrónicos", afirmó Marrero durante una sesión de trabajo en la que estuvieron presentes los directivos del Banco Central de Cuba (BCC).

Marrero subrayó que los empresarios estaban obligados, "donde estén creadas las condiciones", a aceptar cualquier forma de pago que el cliente elija, aunque no reconoció que la escasez de efectivo es la causa por la que los cubanos tienen que recurrir de manera sostenida a las transacciones virtuales.

Por su parte, el presidente del BCC, Joaquín Alonso, repitió la acusación de Marrero a las mipymes y dijo haber "detectado" el fenómeno en muchas provincias. También admitió que numerosos funcionarios del BCC carecen de "capacitación" para explicar correctamente a la población el proceso de bancarización y que esa ignorancia ha provocado un sinnúmero de obstáculos. ¿Su solución? Esperar al programa Mesa Redonda y otros espacios informativos, donde tanto los funcionarios como los clientes serán informados paso a paso.

Algunos profesores y trabajadores de empresas estatales dijeron estar de acuerdo con la bancarización, pero subrayaron que Cuba no está preparada para asumir el proceso en toda su magnitud

Entrevistados por la agencia rusa Sputnik, algunos profesores y trabajadores de empresas estatales dijeron estar de acuerdo con la bancarización, pero subrayaron que Cuba no está preparada para asumir el proceso en toda su magnitud.

Luis René Fernández Tabío, profesor del Centro de Investigaciones de la Economía internacional de la Universidad de La Habana, afirmó que la medida "no soluciona los problemas principales de la economía, asociados al abultado déficit fiscal y la paradójica contribución a este fenómeno de un grupo de empresas estatales que aportan poco o nada a los ingresos nacionales".

El académico enumeró también otras dificultades para que la bancarización brinde resultados positivos en el país: el débil crecimiento del Producto Interno Bruto, el desajuste cambiario –que definió eufemísticamente como "fallas" en las tasas cotidianas de cambio– y las deficiencias tecnológicas y energéticas.

Según Fernández Tabío, las autoridades deberán considerar el problema "de modo integral y no de forma aislada", porque vendrán "desequilibrios y problemas" que no será fácil resolver. Previó, además, que la economía cubana seguirá tendiendo a la dolarización, no solo porque "la moneda extranjera se comporta con mayor estabilidad", sino porque los negocios privados no cuentan con el más mínimo incentivo "para mantener sus ahorros en pesos cubanos".

Para Yanae Naredo, especialista en marketing asociada a la mipyme Beep Beep, dedicada al desarrollo de software, el comercio electrónico tiene muchos beneficios, pero señala que es probable que Cuba haya "entrado tarde" y con "no pocos inconvenientes" a ese tipo de mercado.

"El primer impedimento radica en la logística. Muchos consideran que el comercio electrónico es solamente una plataforma y un método de cobro. Pero, va más allá"

"El primer impedimento radica en la logística. Muchos consideran que el comercio electrónico es solamente una plataforma y un método de cobro. Pero, va más allá. Por ejemplo, existen problemas de transporte y poca disponibilidad de personas para la entrega de los productos de una manera correcta y eso entorpece el proceso", asegura por su parte Mario Lombao, director de Beep Beep.

El economista Yunier Morales, empleado de la empresa musical estatal Egrem, considera que Cuba carece de una conectividad estable a internet, y que hasta que no se cuenten con los medios necesarios el comercio electrónico será deficiente. Morales, además, hace notar dificultades más prácticas: la pobreza de las ofertas y la ausencia de una estructura de entrega de productos a domicilio a la que aspiran muchos negocios. "Cuba llegó tarde al comercio electrónico", coincide.

La complejidad del panorama económico nacional parece haber traído beneficios, no obstante, a los bitcoiners de la Isla. Un estudio realizado por la empresa Coingecko reveló que Cuba es el tercer país más barato para la producción de bitcóins, una industria que exige una gran cantidad de energía y ha sido prohibida por este motivo en varios países, empezando por China, que se había convertido en el mayor fabricante de criptomoneda del mundo. En Cuba, solo cuesta 7.890 dólares "minar" un bitcóin, un precio muy por debajo del de otros países de la región como EE UU (46.280 dólares) o Uruguay (67.300).

A pesar de las dificultades, los cubanos –sobre todo jóvenes– recurren cada vez más al bitcóin en sus transacciones por considerarla una moneda más estable que las que dominan la economía nacional. En un contexto de creciente vigilancia de las transacciones por parte del Gobierno, las criptodivisas tienen, según expertos entrevistados por 14ymedio, un beneficio adicional: son "inconfiscables".

________________________

Colabora con nuestro trabajo:

El equipo de 14ymedio está comprometido con hacer un periodismo serio que refleje la realidad de la Cuba profunda. Gracias por acompañarnos en este largo camino. Te invitamos a que continúes apoyándonos, pero esta vez haciéndote miembro de nuestro diario. Juntos podemos seguir transformando el periodismo en Cuba.