Fallece en La Habana el cineasta Enrique Pineda Barnet a los 87 años

El cineasta cubano Enrique Pineda Barnet falleció este martes en La Habana a los 87 años de edad, publicó el sitio web del Festival de Cine de La Habana. Miembro de una generación de creadores muy versátil, Pineda Barnet incursionó también en el teatro, la radio, la televisión y el periodismo.

"Para siempre será caballero y príncipe del cine cubano. Escritor, periodista, guionista, actor y director. Ingresó al ICAIC en 1962, donde realizó documentales, filmes experimentales, así como cortos y largos de ficción a lo largo de una dilatada carrera", reseña el sitio.

Pineda Barnet fue uno de los realizadores más consagrados de la filmografía nacional, reconocido en 2006 con el Premio Nacional de Cine, y recordado por obras como Giselle (1963), Soy Cuba (1963), Angelito mío (1998) y La Anunciación (2009).

Una cinta que marcó su carrera fue La Bella del Alhambra (1989) protagonizada por Beatiz Valdés, con la que obtuvo, entre otros reconocimientos, el premio Goya en 1990. "También recibió el Coral de Honor durante la edición 38 del Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano", recordó en un post la Unión de Escritores y Artistas, al lamentar la partida del cineasta.

"No hay consuelo en esta distancia a la orilla opuesta de su horizonte. Mi memoria solloza sobre 32 años de amor infinito. Se me murió el país, el país que fue él para mí", escribió Valdés en sus redes sociales.

"Mi Caballero Andante cabalga a otras guerras, porque la paz no era su empeño si estaba en riesgo la justicia y la belleza, y su verbo filoso se levantó a la altura de su resistencia y su espíritu eternamente joven. Le debo la mitad de mi vida o mi vida entera, si soy justa. Te voy a extrañar amado mío. Gracias por tanto", dijo la actriz.

Pineda Barnet fue un creador audaz y uno de los primeros realizadores cubanos en trabajar en sus obras la experimentación

El pasado 31 de diciembre, el actor Héctor Noas publicó la que sería la última foto en vida de Pineda Barnet, acompañada de un mensaje: "Ha sido un año durísimo pero lo hemos sobrevivido. Mucha gente valiosa se ha despedido. A pesar de todo, aquí estamos".

Nació en La Habana el 28 de octubre de 1933 y desde pequeño mostró amor por todas las artes. También escribió poesía y en 1953 obtuvo el Premio Nacional de Literatura Hernández Catá. Además, en su larga carrera impartió cursos, maestrías y talleres en más de 40 países y participó como jurado o conferencista en diversos eventos cinematográficos.

En 2009 su blog Puentear fue uno de los ganadores del primer concurso de blogueros promovido por la Academia Blogger de Cuba: Una Isla Virtual. El jurado tuvo en consideración la intención del autor de "unir lo que está desunido entre nosotros los cubanos, con un sentido ecuménico e incluyente".

Pineda Barnet fue un creador audaz y uno de los primeros realizadores cubanos en trabajar en sus obras la experimentación. Algunos de sus filmes son muestra de ello como Cosmorama, de 1964, o más recientemente el corto Aplausos, de 2016.

Cuando, en 2017, fue nombrado Chevalier de l’Ordre des Arts et des Lettres (Orden de las Artes y las Letras) expresó: "En la infancia, soñaba tener, para mí solamente, un planeta, un asteroide, donde cultivar para siempre una rosa. Pero la vida no me permitió ser ese pequeño príncipe. De adulto, no alcancé a librar batallas de capas y espadas. Ahora de adulto, muy adulto, casi tarde, el Gobierno francés me otorga esta emblemática condición que agradezco y prometo cumplir, Caballero de arte, de estética y de ética para lanzar la flecha al horizonte".

