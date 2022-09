Fallece una fisioterapeuta con dengue por falta de ambulancia en Santiago de Cuba

La fisioterapeuta Elba Rosa López Nápoles, contagiada de dengue, murió en la provincia de Santiago de Cuba luego de que no pudieran trasladarla a un centro de atención por falta de ambulancias, denunció su hermana.

La Dirección Provincial de Salud de Santiago de Cuba dedicó un pésame por su fallecimiento y un reconocimiento a su labor en una publicación de Facebook compartida este martes, acompañada de varias fotografías de la profesional junto a sus colegas del policlínico Carlos Juan Finlay, del municipio Songo La Maya.

En un comentario al post, su hermana Mercedes López Nápoles denunció que pidieron una ambulancia para llevarla a un hospital de la provincia, pero le respondieron que no estaba reportada en estado grave por dengue y tampoco tenían disponibilidad de vehículos.

"Después de muerta, no tiene validez esa palabra, ya que no se hizo ninguna gestión para trasladarla al hospital provincial. Desde mi municipio, llamé al SIUM (Sistema Integrado de Urgencias Médicas) y me respondió la coordinadora que solo había una guagua en mal estado técnico y que tenía que ir a Los Reynaldos a buscar a un niño que estaba con dengue", escribió en la publicación.

Este es el segundo miembro de la familia López Nápoles que fallece en menos de un mes al no recibir asistencia médica. Según Mercedes López, lo mismo ocurrió con su hermano, el 19 de agosto, aunque no precisó si fue víctima del dengue. "Ahora sobran las palabras, los dejaron morir", escribió.

"Después de muerta, no tiene validez esa palabra, ya que no se hizo ninguna gestión para trasladarla al hospital provincial"

Por su parte, la Dirección Provincial de Salud recordó a Elba Rosa López como una profesional dedicada a sus tareas y madre cariñosa de un niño. "Si siguiera hablando de ti no terminaría nunca, solo resta decir que el policlínico Carlos Juan Finlay La Maya perdió una guerrera".

El dengue, una enfermedad de alto contagio, pone a prueba una vez más el sistema de salud cubano con cientos de infecciones, de las que el Gobierno sigue sin confirmar cifras exactas.

En el programa televisivo Mesa Redonda de este jueves, la viceministra de Salud Pública, Carilda Peña García, optó por referirse a las cifras de América Latina proporcionadas por la Organización Panamericana de Salud (OPS), que revelan que entre la primera semana y la 32 de 2022 hubo un incremento de hasta 300% en los contagios.

En su balance del año pasado, el Ministerio de Salud Pública reportó que el dengue circuló por nueve provincias cubanas pero que, a partir de septiembre, los contagios se redujeron en un 29,3% en comparación con 2020.

Mientras que centenares de cubanos prefieren pasar en casa la enfermedad, las infecciones "exportadas" también se han disparado: de los 100 casos de dengue notificados este verano en España, dos tercios habían viajado a Cuba; de los 123 positivos de Francia, 44 venían de la Isla, y en Florida hubo 193 casos del total de 216 con el mismo origen.

