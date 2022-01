Faltan 136 fármacos del cuadro básico porque el dinero se gastó en las vacunas cubanas

De los 359 medicamentos que BioCubaFarma proporciona al cuadro básico cada mes, el pasado 2021 solo dio 121 como promedio, y 2022 tampoco comienza bien, ya que vuelven a faltar 136 este enero.

La escasez de fármacos del pasado año había sido reportada por la prensa durante todo el primer semestre especialmente, pero a finales de julio el presidente del grupo empresarial, Eduardo Martínez Díaz, anunció que para la segunda mitad del año se resolverían los problemas, algo que parece confirmarse que no ocurrió con la cifra aportada este lunes por él mismo en una entrevista con Granma.

Entre las razones, según el doctor, de que la población no encontrara muchos de los necesarios medicamentos estuvo la inversión realizada para la creación de las vacunas nacionales contra el covid-19 y la campaña de inmunización, que redujeron el presupuesto a la mitad.

La falta de materias primas e insumos es la causa fundamental de la escasez de medicamentos, aunque en algunos casos, más esporádicos según el directivo, también se debe a las roturas en la maquinaria

"Hemos tenido que utilizar una parte significativa de los recursos en el enfrentamiento a la pandemia, y solo se dispuso del 50% del financiamiento que se necesitaba para adquirir las materias primas de los medicamentos del cuadro básico".

La falta de materias primas e insumos es la causa fundamental de la escasez de medicamentos, aunque en algunos casos, más esporádicos según el directivo, también se debe a las roturas en la maquinaria. "¿De qué forma el impacto del bloqueo impuesto por EE UU incide directamente en esta situación?", inquiere la periodista viendo que a Martínez Díaz se le ha escapado citar la justificación habitual.

La pregunta permite al directivo repasar la falta de acceso a la financiación o los proveedores que se niegan a trabajar con Cuba por temor a las sanciones. "Tenemos pruebas de lo que estamos diciendo", esgrime, aunque sin aportarlas.

Martínez Díaz también indica que hay suministros que escasean en todo el mundo, aunque en la respuesta a cuáles son especifica que los problemas son de logística y transporte. También argumenta que faltan vitaminas en el mundo y eso afecta al Truabin y el Polivit, aunque estos no son medicamentos.

El presidente de BioCubaFarma también renueva la promesa que hizo el año pasado y afirma que la primera mitad del año en curso seguirá siendo complicada pero en junio mejorará la situación. Exactamente lo que dijo en 2021 y no ocurrió. Cuando la periodista le pregunta qué medicamentos marcharon bien el pasado año, el directivo apenas puede citar uno: el Timolol 0,5%, un colirio.

Según explica el funcionario, hay tres categorías de medicamentos, del total, 262 son de Prioridad 1 y de estos faltan ya 88 en enero. "De estos últimos, 11 se encuentran en el proceso productivo y se entregarán en febrero; 64 tienen las materias primas contratadas y financiadas, pero están pendientes de arribo al país; otros siete dependen de materias primas que aún no se han podido financiar; y cuatro están afectados por problemas en las líneas de producción", añade, y cuenta que hay dos medicamentos cuyas materias primas no se han podido contratar por falta de proveedores.

También revela que hay 12 medicamentos de máxima prioridad –sin detallar cuáles son–, porque afectan a 5 millones de personas, de los cuales faltan 3 este enero, porque aunque la materia prima está, aún no ha llegado a la Isla.

El directivo también explica que hay 110 medicamentos que son para pacientes graves, de los cuales no hay 19, cuatro están fabricándose y llegarán este febrero, 13 están pendientes de la llegada de las materias primas y otros dos pendientes de financiación.

Martínez Díaz puso el enalapril, uno de los medicamentos más necesarios en la Isla por la cantidad de hipertensos que hay, como ejemplo de los que tienen carencias

Martínez Díaz puso el enalapril, uno de los medicamentos más necesarios en la Isla por la cantidad de hipertensos que hay, como ejemplo de los que tienen carencias.

"No se pudieron entregar los 42 millones de tabletas que se necesitan en el país para cubrir la demanda de un mes, quedando parcialmente desabastecidas dos provincias, por lo tanto, se considera en falta nacional. Este fármaco utiliza más de 15 componentes para su fabricación, y la causa por la cual no se produjo toda la cantidad necesaria fue por no contar con el material de envase primario", dijo el funcionario, que recuerda que basta que falte un componente para que no se pueda hacer nada.

Martínez Díaz también reivindicó que se ponga más énfasis en el control de la venta ilegal de medicamentos, aunque esta está estimulada por la evidente falta de fármacos esenciales que desgrana.

"Si tuviéramos que comprar en el mercado internacional los productos que BioCubaFarma le suministra al Sistema Nacional de Salud, se necesitarían más de mil millones de dólares estadounidenses. Sin embargo, la producción en nuestro país se financia con alrededor de 160 millones", añade para explicar cuánto ahorra fabricar en Cuba.

________________________

Colabora con nuestro trabajo:

El equipo de 14ymedio está comprometido con hacer un periodismo serio que refleje la realidad de la Cuba profunda. Gracias por acompañarnos en este largo camino. Te invitamos a que continúes apoyándonos, pero esta vez haciéndote miembro de nuestro diario. Juntos podemos seguir transformando el periodismo en Cuba.