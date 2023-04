La Felton, una central eléctrica "vital" según Díaz-Canel, sufre una nueva avería

Han pasado casi ocho meses desde que Raúl Castro y Miguel Díaz-Canel caminaron juntos por la central termoeléctrica Lidio Ramón Pérez, de Felton, en Mayarí (Holguín) declarando que su funcionamiento era "vital" para el Sistema Eléctrico Nacional. Este miércoles aparecieron juntos ante la Asamblea Nacional, donde el segundo renueva su mandato, bendecido por el primero, casi 24 horas después de que el bloque 1 de la planta volviera a sufrir una avería.

La unidad salió del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) por "problemas en un salidero de vapor en la parte de la caldera", según la prensa oficial de Holguín. "Ahora se procede al enfriamiento de la zona afectada para la posterior evaluación del estado técnico integral, como es protocolo. Los trabajos planificados conciben la evaluación de la solución a defectos de algunos quemadores y eliminar salideros de gases", explicó una breve nota.

La planta, afirmaba el texto, "sostuvo su labor con un salidero de agua en la pared lateral derecha de la caldera, a 30 metros de altura, lo que no impedía la entrega de 230 MW al sistema". Esos son los que faltan precisamente desde ayer, lo que provocó un déficit de generación que se prolongó durante 16 horas y 34 minutos, según la Unión Eléctrica de Cuba.

El peor momento fue, una vez más, el horario pico de la noche, cuando a las 20:30 faltaban 479 MW. La previsión para este miércoles es que en la hora de mayor consumo falten al menos 370 MW, cuya falta ha empezado a notarse a las 9, hora en que comenzó a constituirse la nueva Asamblea Nacional para el inicio de la X Legislatura.

El mantenimiento continúa en una unidad de la termoeléctrica de Santa Cruz del Norte, y otra de la Antonio Guiteras (Matanzas), la unidad 4 de Carlos Manuel de Céspedes (Cienfuegos), la unidad 6 la de Diez de Octubre (Nuevitas, Camagüey) y las unidades 4 y 6 de la Antonio Maceo (Renté, Santiago de Cuba). En esta última hay otra unidad, la 3, averiada, pero lo más grave se encuentra en Felton, que está siguiendo los pasos que antes dio la Antonio Guiteras.

El 1 de marzo Felton 1 se sincronizó con el SEN después de pasar desde inicios de febrero en un mantenimiento programado de 20 días, pero apenas habían pasado ocho días cuando tuvo que volver a salir por una nueva avería. El 23 de marzo, ela prensa oficial publicó que la planta se desconectó nuevamente por rotura en la caldera, y aunque no especificó si se trataba del bloque 1 o el 2, lo cierto es que ambos están fuera de combate hoy por hoy.

El augurio es malo en este día en que Díaz-Canel inicia su segunda legislatura en la Presidencia de la República. En mayo del pasado año, cuando el mandatario enfrentó por primera vez ante la opinión pública los problemas eléctricos fue para prometer que se solucionarían en pocos días. Desde ahí, la escalada fue cada vez peor, llegando a provocar protestas por toda la Isla –las mayores desde el 11J– de ciudadanos cansados por los apagones de hasta 16 horas en lo peor del inclemente verano.

En unos días aciagos para el dirigente, el apoyo que le prestó Raúl Castro en aquel paseo por Felton fue visto con un espaldarazo a su labor e, incluso, un llamamiento institucional a dar soporte a Díaz-Canel. "Felton 1 decide hoy el curso de la estrategia de recuperación y su arranque es vital para el cumplimiento de los objetivos trazados, en primer orden, lograr minimizar o eliminar los apagones en diciembre próximo", expuso el presidente.

Llegó el alivio de varias semanas aquel mes de invierno, pero los problemas de la termoeléctrica no solo no han terminado sino que, con el nuevo año, no han hecho más que aumentar.

