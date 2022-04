Fress duró menos que un merengue en la puerta de una escuela, apenas tres días

Tres días ha durado la venta de alimentos en pesos cubanos en el local Fress de la Plaza de Carlos III, en La Habana. Este lunes, el flamante negocio, que abrió sus puertas el viernes con gran expectación, estaba cerrado.

A la pregunta de una cliente que pasó extrañada, un empleado del lugar explicó que se encontraba sin servicio "temporalmente" debido a "problemas técnicos". Lo mismo advertía un cartel tras sus vidrieras. Y en efecto, en su interior podía verse cómo un operario trasteaba en un refrigerador de exposición.

El empleado dijo también que abrirían mañana martes, pero "solo el área de comidas", es decir, la cafetería para consumir en el local productos ya elaborados. Este diario pudo constatar que casi todos los alimentos en conserva y también los productos lácteos que atiborraban los anaqueles y neveras de venta al público habían desaparecido.

Según aseguraron dos trabajadores de la Plaza a 14ymedio, "hicieron una reunión de emergencia aquí en Carlos III por las críticas en las redes sociales, y a partir de mañana solo pueden vender alimentos elaborados".

Otra trabajadora aseveró que "habían mandado a cerrar desde arriba, desde el Gobierno", por las críticas a la reventa de productos como la leche condensada, que se vendía a 250 pesos en el local a pocos metros del supermercado de la Plaza donde cuesta 35

Otra trabajadora aseveró que "habían mandado a cerrar desde arriba, desde el Gobierno", por las críticas a la reventa de productos como la leche condensada, que se vendía a 250 pesos en el local a pocos metros del supermercado de la Plaza donde cuesta 35 pero las colas para acceder pueden tardar largas horas. Lo mismo el queso gouda a 4.000 pesos la rueda de tres kilogramos, que solo se encuentra en las tiendas en divisas.

La inauguración de la tienda causó indignación entre sus primeros clientes, que salían consternados por los altísimos precios de productos que se encuentran mucho más baratos en las tiendas estatales del mismo centro comercial.

Fuentes de Carlos III habían confirmado a este diario que el local estatal fue alquilado a un español, algo inusitado en Cuba para un establecimiento privado de este tipo. Él mismo daba la bienvenida el día de la apertura. Hasta ahora, Fress brindaba sus servicios a través de varios sitios de compras online para entregar a domicilio y con pago desde el extranjero.

"Si lo único que va a quedar aquí es la mesa caliente, esto no dura ni una semana, porque la comida era mala, mala", comentaba un joven este lunes al enterarse del súbito giro del negocio.

"Pero claro, si aquí la gente es perseguida por eso cuando lo hace en la puerta de su casa, o en su cafetería, en su paladar", le contestaba una mujer. "Yo no tengo nada en contra de los privados, pero el problema no es que sea particular, sino que era un descaro. ¿Por qué unos sí y otros no?".

