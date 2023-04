'El Gato de Cuba' sale libre después de dos años en la cárcel: "No me apagaron"

Yoandi Montiel Hernández, conocido como El Gato de Cuba, salió de la cárcel este miércoles, luego de que el pasado fin de semana obtuviera un permiso para visitar a su familia.

Él mismo lo informó de inmediato mediante una transmisión directa. "Se pensaron que iban a apagar a uno y no me apagaron", dijo el influencer, que fue condenado a dos años de prisión por el delito de desacato tras lanzar críticas contra el régimen en sus transmisiones en redes sociales.

"Acabo de botar y estoy aturdido", se disculpa Montiel en el video, en el que agradece todo el apoyo recibido desde fuera y asegura que dentro de la cárcel no se lo pusieron fácil. "No me dieron una mínima libertad condicional, no me dieron la rebaja de dos meses que me tienen que dar, nada, me la tiré hasta atrás".

"No me cambiaron, salí siendo el mismo", repite. "Yo no he incumplido nada"

En las imágenes el activista asevera que va a "hablar con todo el mundo" y "a decir todo". "No me cambiaron, salí siendo el mismo", repite. "Yo no he incumplido nada".

El influencer fue detenido en su domicilio el 12 de abril de 2021 por un operativo del Ministerio del Interior que incluyó una veintena de policías. El juicio tuvo lugar un año después. En aquel momento, había posibilidad de que los abogados y la Fiscalía llegaran a un acuerdo para que fuera excarcelado en tres o cinco meses, pero esto nunca se concretó.

Montiel estuvo primero en Villa Marista, el cuartel general de la Seguridad del Estado en La Habana, y después fue trasladado a la prisión de Valle Grande, donde estaba hasta este miércoles. Durante este tiempo, el régimen ha rechazado las gestiones de su familia para que quede en libertad condicional y, por el contrario, en mayo de 2022 pidió una revisión de su caso para elevar la condena.

