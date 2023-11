'Girón' rompe el silencio de la prensa oficial cubana con detalles sobre siete feminicidios en 2023

La prensa oficial reveló que, en el primer semestre de 2023, fueron asesinadas siete mujeres en la provincia de Matanzas. El dato, publicado este sábado por el periódico Girón, rompe con el silencio habitual del oficialismo sobre los feminicidios en Cuba y ofrece detalles hasta ahora mantenidos en secreto, como la edad de las fallecidas –entre los 20 y los 57 años– y la causa de la muerte: heridas provocadas por un arma blanca, en la mayoría de los casos.

El artículo de Girón señala, citando un "informe preliminar estadístico", que en 2022 el Servicio Provincial de Medicina Legal registró siete feminicidios; en 2021, cuatro; y en 2020, tres, "cuyas causas básicas de muerte fueron la estrangulación, quemaduras por llamas y agresión con objeto contundente".

En lo que va de año, 75 mujeres han sido víctimas de violencia machista en la Isla, según el registro de 14ymedio –cotejado con la lista de las plataformas independientes–. De ellas, ocho son de la provincia de Matanzas. Se trata de Yainalis Pérez, Mercedes Vasallo, Anay Pérez, Yunisleve Fernández, Adela Verdecia, Ruselay Castillo, Osladys Núñez y Olaida Casanova, ninguna de cuyas muertes la prensa oficial informó en su momento.

Todo apunta, reconoce el medio, a que "en el último año los casos de violencia contra la mujer se han incrementado o, al menos, se han visibilizado más". Sin embargo, y aunque admite que hay "publicaciones que provocan escalofríos" en internet, Girón no atribuye la visibilidad de la situación a la prensa y los observatorios independientes, sino a las oficialistas "redes de apoyo a las mujeres".

"En el Código Penal no hay un artículo ni un tipo penal que defina el ejercicio de violencia contra la mujer"

"En el Código Penal no hay un artículo ni un tipo penal que defina el ejercicio de violencia contra la mujer", admitió, sin ambages, la fiscal provincial María Elena Govín, del Departamento de Procesos Penales. La ausencia de una herramienta legal contra la violencia machista, denunciada en numerosas ocasiones por las feministas cubanas, ha encontrado oídos sordos en el Gobierno, de ahí que Govín admita que es "una deuda" de las autoridades con las mujeres cubanas.

Yuleikis Hernández, colega de Govín en la Fiscalía provincial, se apresuró a matizar las observaciones de la fiscal a Girón: "No podemos hablar de un incremento desmedido, al menos en Matanzas", aseguró, pese a que tanto las cifras oficiales como las independientes la desmienten.

Por el contrario, Hernández afirma que en "períodos anteriores" la situación ha sido más grave y, aunque no dio otros detalles, denunció la existencia de un "patrón machista, posesivo", que se repite en la Isla, además de "amenazas" y "lesiones" con las que deben lidiar frecuentemente las autoridades. Otras mujeres, lamentó, "no denuncian ni buscan ayuda", sino que "protegen al agresor y lo justifican".

El diario cita el testimonio de una doctora matancera que pidió no revelar su nombre, víctima de un intento de agresión de su pareja el 4 de junio de 2022. El hombre, también médico, que llegó borracho a las 5:30 de la madrugada a su casa –la planta superior de su consultorio–, la abofeteó varias veces y le rompió sus espejuelos.

"No sé de dónde saqué la fuerza y logré quitármelo de encima. De un empujón cayó sentado en el sillón y pude salir de mi casa. Por suerte, no estaba cerrada la puerta ni la reja, porque cuando forcejeamos me dijo que había venido a matarme. Salí corriendo solo con un pulóver, sin ajustadores, en un shorcito muy corto y sin espejuelos, soy miope", contó la mujer.

En la provincia se han registrado casos muy graves de violencia machista. Aunque no todos llegaron a la muerte, ha habido al menos un "secuestro" de una mujer embarazada

La intervención de un vecino, que la escondió en su casa, logró impedir lo peor. Pero su pareja destrozó todas sus pertenencias, quemó su ropa y provocó un incendio al que tuvieron que acudir los bomberos. Girón no explica en qué acabó la historia o si el agresor fue procesado legalmente, sino que se concentra en resaltar a quién se debe pedir ayuda en estos casos: la oficialista Federación de Mujeres Cubanas y su Consejería de la Violencia.

Niurka La Osa Roldán, funcionaria en Matanzas de este organismo, también reconoció que en la provincia se han registrado casos muy graves de violencia machista. Aunque no todos llegaron a la muerte, ha habido al menos un "secuestro" de una mujer embarazada, cuya madre pidió ayuda a la Policía.

La muerte de Olaida Casanova, residente en Cárdenas, fue el feminicidio más reciente registrado en Matanzas por las plataformas independientes. La mujer fue asesinada por su pareja el pasado 21 de septiembre. Ese mismo mes fue asesinada Osladys Núñez, de 43 años, de quien los observatorios no lograron recabar más datos.

Ruselay Castillo, de 31 años y residente en el poblado del central matancero Humberto Álvarez, fue asesinada por su pareja. Castillo, ama de casa y natural del poblado de Santa Marta, era madre de dos adolescentes. Por su parte, la primera de las ocho mujeres asesinadas este año en Matanzas, Yailanis Pérez, tenía 36 años y falleció a finales de enero, después de llevar varios días reportada como desaparecida.

El artículo publicado este sábado por Girón constituye una excepción. Pese a múltiples reclamos, las autoridades cubanas siguen manteniendo en secreto las cifras oficiales de las muertes por violencia machista en la Isla.

________________________

