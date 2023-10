El Gobierno cubano aligera la burocracia de la menguante libreta, pero solo para enfermos crónicos

La ministra de Comercio Interior, Betsy Díaz Velázquez, compareció este miércoles en el programa Mesa Redonda para informar de que las dietas médicas para las personas con enfermedades crónicas serán entregadas de forma vitalicia sin necesidad de renovación. El anuncio de la nueva medida, que librará de viajes a la Oficina de Registro del Consumidor (Oficoda) a miles de beneficiados, vino acompañado de un repaso a la mala situación de los productos de la canasta básica. Al menos ocho alimentos están afectados por los retrasos y la escasez.

Según explicó Díaz Velázquez, unas 13 patologías serán incluidas en el programa, que beneficiará al 76% de los 837.980 consumidores que reciben dietas médicas en el país, aunque esto no garantiza que los alimentos lleguen en tiempo o que no habrá problemas con la entrega de algunos productos. La norma, aclaró, será publicada este viernes en la Gaceta de Cuba. Entre las enfermedades se incluyen la diabetes mellitus, neoplasias, insuficiencia renal, retrovirosis crónica, fibrosis quística, xerodermia pigmentosa, así como los pacientes de trasplantes y diferentes grados de paraplejia, cuadriplejia y personas postradas.

Las buenas nuevas de la funcionaria, sin embargo, terminaron ahí, y pronto pasó a comentar las previsiones de los productos que escasean en la canasta básica para octubre. En el caso del arroz, el ministro de Economía, Alejandro Gil, había informado recientemente de que el barco del cereal dedicado a ese mes arribó el pasado 29 de septiembre a la Isla, pero aún no llega a toda la población.

Buena parte de las más de 12.000 bodegas cubanas permanecen sin recibir el arroz de octubre

Buena parte de las más de 12.000 bodegas cubanas permanecen sin el producto porque, según la ministra, la llegada del buque anunciado por Gil "coincidió con un déficit de combustible diésel". En Granma, la provincia más afectada, al menos 88 establecimientos no han sido abastecidos con arroz, pues las fuertes lluvias de la última semana han dificultado el acceso.

"Hoy todas las bodegas del país disponen de un nivel mínimo de arroz. Las siete libras por persona correspondientes al mes de octubre se irán completando paulatinamente", dijo Díaz Velázquez, quien ofreció explicaciones que variaron desde los altos precios del mercado internacional hasta los proveedores que se niegan a vender, pasando por las demoras en las transacciones internacionales que impiden que los productos lleguen a la población a tiempo.

"En cuanto a los granos, que también hemos tenido que suplirlos por chícharos, hay un barco en estos momentos operando en Cienfuegos y se asegura el completamiento del grano del mes de septiembre y el correspondiente al del mes de octubre", refirió Díaz Velázquez.

La decadencia del sector agrícola, junto a la ausencia de insumos, maquinaria y fertilizantes, ha obligado al país a importar granos. "En 2018, por ejemplo, la canasta familiar normada se cubría con frijol de producción nacional, y además vendíamos también frijol liberado. Hoy estamos totalmente dependientes de las importaciones", aseguró. Las familias cubanas ya se han acostumbrado, entre que no llegan a la bodega y las pocas cantidades en que se despacha, a la ausencia del frijol negro en la mesa. En la calle, según comprobó 14ymedio, el precio de la legumbre se ha disparado, llegando a costar hasta 400 pesos la libra en Sancti Spíritus o 500 en Santiago de Cuba y Cienfuegos.

La distribución del azúcar –cuya cantidad ha pasado de cuatro a tres libras por persona–, aún no se ha completado en Pinar del Río, Artemisa, La Habana, Mayabeque, Camagüey y Santiago de Cuba, lo que la ministra prevé que tenga un impacto negativo en la canasta de los meses de octubre y noviembre, que llegarán con retrasos.

Los huevos, por su parte, llegarán con retraso a las bodegas

A la ya famélica canasta básica se restan el café, que las autoridades esperan distribuir antes del día 20 pero aún no ha empezado a molerse en las torrefactoras; el aceite, que está completo pero aún no llega a un tercio de las provincias; y la leche, que no han recibido embarazadas ni ancianos, pues se ha priorizado la de niños de cero a un año.

Otros dos productos muy reclamados por la población son el pollo y el huevo. En el caso del primero, existen retrasos en la entrega, por lo que el correspondiente a agosto fue entregado el pasado septiembre. Para octubre, no obstante, aún no se tiene "una respuesta". Los huevos, por su parte, llegarán con retraso a las bodegas.

La ministra también mencionó la situación de las familias vulnerables, unos 18.000 atendidos por la seguridad social, que actualmente "sobreviven" con donaciones de "países amigos" u organismos internacionales como el programa mundial de alimentos. Aunque la funcionaria no especificó la cantidad o el contenido de las ayudas, mencionó que, tanto las personas en situación de vulnerabilidad, como las embarazadas y los niños bajo peso, han recibido entre tres y cinco rondas de donativos dependiendo de la provincia. Por ejemplo, Granma, que sufrió una temporada de lluvias intensas, ha sido beneficiada en tres ocasiones.

Asimismo, estas ayudas se utilizan con frecuencia para apuntalar la canasta básica. "En la canasta de septiembre se incluyó un donativo de arroz de Vietnam, que se distribuyó de forma gratuita. También presentan problemas de abasto la venta de colchones, canastillas para los recién nacidos y uniformes escolares.

"Hay un llamado del primer ministro a (...) cubrir tanto las cunas como los colchones y la canastilla", añadió la funcionaria que, a poco más de un mes de iniciado el curso escolar, añadió que aún se le da prioridad a los grados iniciales para la entrega de uniformes, que avanza "gradualmente".

