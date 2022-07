El Gobierno cubano agrega una capa de maquillaje con 75 medidas económicas irrelevantes

Si algún ciudadano de la Isla espera que las "nuevas medidas para recuperar la economía cubana", dadas a conocer con ese título rimbombante por el Gobierno este jueves, sean algo más que palabras y buena voluntad, se llevará una decepción.

Nada menos que "unas 75" disposiciones dijo ante la Asamblea Nacional del Poder Popular el titular del Ministerio de Economía y Planificación, Alejandro Gil Fernández, que han tomado, destinadas, recoge Cubadebate, "a incrementar los ingresos en divisas y aumentar y diversificar las exportaciones".

Entre ellas, destacan "la flexibilización de la importación por personas naturales con carácter no comercial", es decir, que quien compre productos fuera y los meta en Cuba, tendrá menos restricciones.

Así, señalan, sin mucho detalle, "incrementar la cantidad permitida a importar de algunos artículos" como "celulares, computadores, tablet, neumáticos, llantas, entre otros". Además, se anuncia un aumento del límite de importación mediante envíos, de 10 kg a 20 kg; una disminución del arancel por kilo importado, de 20 dólares a 10 dólares; la exención del pago de artículos hasta 3 kg, y una disminución al 30% del impuesto aduanero (actualmente es del 100%, recuerda el diario oficialista).

Gil Fernández adelantó, sin detallar ni números ni fechas, que el Gobierno "restablecerá el mercado cambiario de divisas"

Gil Fernández reconoce que han recibido peticiones para permitir la importación con carácter comercial, que hasta ahora depende estrictamente del Estado, pero que, respondió, "no es conveniente en estos momentos".

El resto de las medidas mencionadas se quedan en verbos en infinitivo y voluntarismo que, por ahora, no tienen mucha concreción en actos y, sobre todo, que no parecen encaminadas al cambio en el sistema productivo. Por ejemplo: "estimular la venta de paneles solares tanto a personas naturales como jurídicas", "incorporar en los análisis de los consejos energéticos a los nuevos actores económicos altos consumidores del sector no estatal", "incrementar la producción y empleo de los biocombustibles" y de "la medicina natural", "organizar la utilización del transporte estatal en apoyo al transporte público de pasajeros" o "evaluar la pertinencia de reactivar el movimiento de microbrigadas como una alternativa para avanzar en la solución de las necesidades de la población".

Al mismo tiempo, informa Prensa Latina, Gil Fernández adelantó, sin detallar ni números ni fechas, que el Gobierno "restablecerá el mercado cambiario de divisas", a un tipo de cambio superior al establecido oficialmente hasta el momento, de un dólar por 24 pesos, muy lejano del precio al que se maneja esta moneda en el mercado negro, donde ha alcanzado los 118 pesos últimamente.

El régimen tiene antecedentes de anuncios de numerosas medidas económicas, bien insuficientes, bien ni siquiera puestas en marcha o llevadas a buen puerto. Una muestra notoria son las 63 disposiciones para potenciar la producción de alimentos, que ni siquiera incluían una petición largamente demandada por campesinos independientes: el fin de Acopio.

