Golpeado un activista en Santiago de Cuba por visitar a la esposa de José Daniel Ferrer

El activista Rafael Puentes Cremé, de 57 años, fue golpeado y detenido este lunes en la mañana tras visitar a la esposa del preso político José Daniel Ferrer en la sede de la Unpacu, en la ciudad de Santiago de Cuba. Durante el arresto, un oficial intentó fotografiar al opositor con un cartel de "Vivan Fidel y Raúl", denuncia él mismo.

Puentes Cremé, quien reside en Guantánamo, contó a 14ymedio que viajó hasta el local de la Unión Patriótica de Cuba en el reparto santiaguero de Altamira para transmitir las condolencias a Nelva Ismarays Ortega Tamayo, esposa de Ferrer, por el reciente fallecimiento de su madre. Al salir de la vivienda fue interceptado por un hombre vestido de civil que le exigió que lo acompañara.

El activista se negó a cumplir los reclamos del individuo que dijo pertenecer a la Seguridad del Estado pero nunca mostró una identificación que lo acreditara. Puentes, quien es también promotor de la campaña Cuba Decide, asegura que al escuchar su negativa, el presunto policía político comenzó a golpearlo.

"Me hicieron una placa y otras pruebas, pero no me dieron ningún certificado de las lesiones"

"Me defendí como pude y tuve tiempo de gritarle a los vecinos que estaban cerca que yo era un activista pacífico que estaba siendo atacado por la policía política". El disidente muestra a este diario las escoriaciones que el ataque le produjo en las rodillas, los espejuelos que el hombre le rompió y también otras marcas que le dejaron sus golpes en tórax y abdomen.

Tras la agresión se presentó en el lugar un carro patrulla de la Policía, que condujo a Puentes a un centro hospitalario. "Me hicieron una placa y otras pruebas, pero no me dieron ningún certificado de las lesiones", explica Puentes, quien participó en las masivas protestas populares del del 11 de julio de 2021 que sacudieron decenas de lugares en toda la Isla. Precisamente ese día, antes de que pudiera unirse a las manifestaciones, fue detenido el líder de la Unpacu, José Daniel Ferrer, preso sin juicio desde entonces.

Una vez concluida la revisión médica, el opositor fue trasladado a la unidad policial conocida como El Palacete, donde un oficial, que se identificó solo como "Mario", se le abalanzó encima y con una presilladora le colocó sobre la ropa un cartel en el que se leía la frase "Vivan Fidel y Raúl". "Nada más que me di cuenta de lo que decía el cartel y que me estaban tratando de sacar fotos con eso, me lo arranqué".

Después de quitarse el papel de la ropa y romperlo, Puentes asegura que Mario lo golpeó como castigo y lo amenazó con procesarlo por el delito de atentado. Finalmente lo liberaron al mediodía de este lunes, no sin antes obligarlo a firmar un acta de advertencia en la que se comprometía a no visitar nuevamente la ciudad de Santiago de Cuba.

El activista se dedicó en los años 80 a la enseñanza y, tras la crisis económica de los años 90, pasó a trabajar como zapatero. A inicios de este siglo se acercó a los grupos opositores de Guantánamo y posteriormente se incorporó a la Unpacu.

La sede de la organización opositora ha sido por años el centro de numerosos operativos policiales, cercos con vigilancia y allanamientos. En repetidas ocasiones la vivienda ha sido asaltada por policías uniformados que se han llevado detenidos a los activistas que se mantenían en su interior además de confiscar computadoras, discos duros y teléfonos móviles.

