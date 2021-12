La Habana desmiente que el guerrillero colombiano Iván Márquez esté en Cuba

La Cancillería cubana desmintió este domingo que Luciano Marín Arango, alias Iván Márquez, líder de una facción de la disidencia de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), haya huido a la Isla. La prensa colombiana ha especulado en las últimas horas con la posible marcha del guerrillero a La Habana después de que fueran asesinados dos de sus aliados más cercanos: Hernán Darío Velásquez, El Paisa, y Henry Castellanos Garzón, Romaña.

"Ex alto funcionario colombiano Francisco Santos, que no sale de un escándalo para entrar en otro, difunde la mentira políticamente motivada de que Iván Márquez está en Cuba. En el ambiente de desinformación de Miami estas falsedades hallan eco cómplice", escribió Eugenio Martínez, director general de América Latina y el Caribe del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba, en su Twitter.

Aunque no ha habido hasta el momento un desmentido oficial de la Cancillería cubana, el mensaje se considera la postura del Gobierno cubano y ha sido también retuiteado por el embajador de Colombia en Cuba, José Luis Ponce.

El aludido, Francisco Santos, dijo en un programa de televisión –Dossier Venezuela– que los rumores que comenzaron días atrás de que Iván Márquez se encontraba en Cuba eran ciertos. "Iván Márquez estaba en Venezuela cuando mataron a Santrich [ex mando de las FARC, asesinado en mayo de 2021] y se fue inmediatamente a Cuba dos días después de que lo mataran", sostuvo el ex vicepresidente y ex embajador de Colombia en Estados Unidos.

"No puedo hablar de especulaciones, pero sí enviar un mensaje claro: espero que esa hipótesis no sea cierta, pero de ser cierto obviamente Colombia tomará las acciones pertinentes"

"Hoy Iván Márquez se encuentra refugiado en Cuba. Este es un hombre que desechó el proceso de paz del cual Cuba es garante. Matan a dos de sus secuaces, él sale corriendo y Cuba lo recibe", añadió posteriormente. Santos finalizó diciendo que esta facción disidente de la extinta guerrilla de las FARC, conocida como Nueva Marquetalia, desaparecerá.

"Tres de sus máximos dirigentes fueron asesinados y la máxima cabeza, que es Iván Márquez, está pidiendo que lo regrese a Cuba, de donde muy probablemente no va a volver a regresar".

El presidente de Colombia, Iván Duque, desmintió este sábado que haya cualquier tipo de certeza de que Márquez esté en Cuba y aseguró que hasta el momento solo son rumores, pero que en el caso de que se confirmase, su Gobierno tomaría las medidas pertinentes.

"No puedo hablar de especulaciones, pero sí enviar un mensaje claro: espero que esa hipótesis no sea cierta, pero de ser cierto obviamente Colombia tomará las acciones pertinentes", dijo el líder colombiano.

El presidente aseguró que Colombia está investigando la posible huida de Iván Márquez, sobre quien pesa una orden de captura de la Interpol por terrorismo y ha sido recientemente añadido, junto a la Segunda Marquetalia, a la lista antiterrorista de Estados Unidos.

Duque señaló que si Cuba u otro país albergaran al disidente, estarían violando las directrices del Consejo de Seguridad de la ONU que "prohíbe a los países proteger, auspiciar o dar algún tipo de escondite a quien es solicitado por otro país por ese cruento delito", y consideró que tal extremo sería "una situación muy grave".

