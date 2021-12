En La Habana, internarán a los pacientes sintomáticos antes de dar positivo a un test de antígenos

Aunque el Ministerio de Salud Pública de Cuba lleva seis días sin reportar ningún fallecido por covid en la Isla y los nuevos positivos diarios en la última semana son entre 60 y 70, las autoridades sanitarias de La Habana proponen el internamiento en centros de aislamiento de todos los pacientes con síntomas que den positivo al test de antígenos.

Según recoge la prensa oficialista local, la directora del Centro Provincial de Higiene, Epidemiología y Microbiología, Yadira Olivera Nodarse, fundamentó la nueva medida en "evitar un retroceso en el enfrentamiento" a la pandemia ante el "incremento de la movilidad social" y la "llegada de viajeros en los días finales del año".

Hasta estas declaraciones, el protocolo era que esos pacientes se aislaran en sus propios domicilios. Ahora, a los que presenten síntomas sospechosos se les hará una PCR, pero siempre después de ser internados, y, si resultan negativos, se les dará el alta, aunque serán "estrechamente vigilados en las jornadas siguientes por el personal de los consultorios médicos", dijeron las autoridades.

Fundamentan la nueva medida en "evitar un retroceso en el enfrentamiento" a la pandemia ante el "incremento de la movilidad social" y la "llegada de viajeros"

Los contactos directos también serán aislados durante 14 días, ellos sí en sus hogares, y se les aplicarán dos test de antígenos, el segundo de ellos al quinto día del primero. Si durante esa cuarentena algún contacto se manifiesta sintomático, será ingresado en un centro asistencial "de inmediato".

En cuanto a los viajeros diagnosticados con la variante ómicron, llegados de Kenia el pasado 13 de diciembre, informaron de que se encuentran aislados y que se realizó el "control de foco" en la casa de renta de Centro Habana donde se alojaban. Las personas con las que tuvieron contacto, precisó Olivera, dieron negativo a la primera PCR que se les aplicó.

El total de fallecidos, según el último reporte oficial, se mantiene en la Isla en 8.313 y los contagios totales suman 963.958 desde el primer enfermo, diagnosticado en marzo del año pasado.

Actualmente, 329 personas están confirmadas con el virus en Cuba, de las cuales 8 se encuentran graves y 4, críticas.

La provincia oriental de Holguín reportó este viernes el mayor número de contagios, con 14.

El Gobierno asegura que más de 9 millones de personas –de una población de 11,2 millones– han completado la pauta completa de vacunación contra el coronavirus con alguno de los preparados de origen cubano: Abdala, Soberana 02 y Soberana Plus, cuyo uso de emergencia no ha sido aprobado por la Organización Mundial de la Salud y que no tienen resultados publicados en revistas científicas (revisadas por pares).

