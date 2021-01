La Habana regresa al toque de queda en las noches a partir de este jueves

La cifra de 550 casos diarios de covid-19 en Cuba reportada este miércoles, la más alta desde que empezó la pandemia, ha obligado a las autoridades a tomar medidas drásticas. Los tres fallecidos registrados a causa del coronavirus, además, suman más de 10 en menos de una semana.

Como consecuencia de los números récords, se ha hecho retroceder a La Habana a la fase de transmisión autóctona limitada, que, entre otras medidas, prevé el cierre de las escuelas, la paralización del transporte urbano y el regreso a un toque de queda que prohíbe la movilidad de personas y vehículos de 7 pm a 5 am.

Las disposiciones se harán efectivas a partir de este jueves, según informaron medios oficiales, pero esta misma tarde, muchas escuelas ya estaban mandando a los alumnos para sus casas. "A mí me llamaron al trabajo para que pasara a recoger al niño y me llevara todos los libros. Me dijeron que serán por cuatro semanas pero eso mismo explicaron la otra vez y estuvimos siete meses con los niños en casa", se lamenta una madre en una larga cola para el pan racionado. "Ahora a prepararse: es el día entero con los muchachos en la casa pidiendo comida y una inventando".

La noticia también tiene a Beatriz Torres los pelos de punta. "De todos esos casos 121 fueron aquí en La Habana, yo tengo 72 años y estoy en edad de riesgo, evito salir a la calle pero tengo que hacerlo porque si no me muero de hambre", cuenta a este diario.

"De todos esos casos 121 fueron aquí en La Habana, yo tengo 72 años y estoy en edad de riesgo, evito salir a la calle pero tengo que hacerlo porque si no me muero de hambre"

Por un lado está tranquila, explica, porque sus nietos no tendrán que ir a la escuela, pero por otro, está espantada de lo que viene. Lleva meses pasando "tremendo trabajo" para conseguir comida, así que en cuanto amaneció, se fue para la calle. "Agarré la libreta y me fui para la bodega a sacar todos los mandados", apunta. "Fueron más de 300 pesos de un viaje solo por la cuota mía y de mi hermana".

Igual que ocurrió en septiembre, cuando anunciaron el toque de queda, las calles de la capital están repletas de personas en busca de productos de primera necesidad, sobre todo alimentos.

"Donde quiera que uno va es tremenda molotera . Estoy en esta cola para comprar pollo pero me sirve cualquier cosa ", comenta a 14ymedio una joven en una larga fila en el mercado de Cuatro Caminos. "Los carros ya están a 15 pesos y no a 10, así que vine caminando desde mi casa allá en El Cerro. En mi barrio en las tiendas solo hay agua y ron" .

Este mercado, reinagurado el pasado 16 de noviembre después de años de una reparación total, ha sido uno de los más concurridos en los últimos meses porque es de los pocos que se mantiene mínimamente abastecido.

En la esquina de San Lázaro y Marina, en Centro Habana, decenas de personas se agolpan en el mostrador de la tienda 1005. Han sacado a la venta helado de mantecado pero las quejas de los clientes caen como lluvia sobre los empleados porque la oferta no ha durado ni cinco minutos. "No puede ser que abran y al momento me digan que ya se acabó, eso es imposible, es mucho el descaro", dice un cliente, indignado. "Siempre es lo mismo, venden tres tinas y cierran, lo único que les importa es lo de ellos y sus negocios".

En la pescadería especializada de la calle Monte no cambia el escenario: indignación y protestas por los nuevos precios, quejas por el mal servicio y angustia ante el desabastecimiento.

"Lo único que he encontrado es esta mortadela de pollo pero me he quedado muerta. Antes costaba 40 pesos y ahora la están vendiendo a 132, es un abuso", protesta una mujer. Respuesta de la empleada: "Mientras la sigan comprando se la van a seguir metiendo a ese precio. No es que esté mala, es que el precio es abusivo".

________________________