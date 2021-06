Encerrado en Villa Marista el artista cubano Hamlet Lavastida por un comentario en un chat privado

Hamlet Lavastida, que cumple cuatro días detenido en Villa Marista, en La Habana, está siendo investigado e interrogado por el delito de "instigación a delinquir", según pudo atestiguar la escritora Katherine Bisquet, que logró encontrarse brevemente con el artista en presencia de la Seguridad del Estado. El caso ya está en manos de la Fiscalía, que tiene 72 horas para emitir una resolución.

La web oficialista Razones de Cuba informó de la acusación que se le imputa a Lavastida a través de una nota en la que presenta al artista como una persona que "de manera reiterada ha estado incitando y convocando a la realización de acciones de desobediencia civil en la vía pública, utilizando las redes sociales y la influencia directa sobre otros elementos contrarrevolucionarios".

El texto también asegura que "orientó a otros contrarrevolucionarios a que crearan una organización de carácter político para enfrentarla a las instituciones del Estado".

Bisquet relató en su perfil de Facebook que habló unos minutos con Lavastida en presencia de la primer teniente Arelis, instructora penal encargada del caso, el primer teniente Moreno y otro agente de la Seguridad del Estado. Además, denunció que mientras la Fiscalía se pronuncia, Hamlet "continúa bajo interrogatorios" a causa de este proceso de investigación.

"Recuerda que mañana se cumplen 60 años de Palabras a los intelectuales", cuenta Bisquet que le dijo Lavastida en el fugaz encuentro, en referencia al discurso pronunciado por Fidel Castro en 1961 sobre la inminente política cultural de la Revolución y que estos días acapara espacio en la prensa oficial.

El artista volvió a la Isla el pasado 21 de junio, al concluir su residencia en la galería berlinesa Künstlerhaus Bethanien. Esta institución cultural alemana se pronunció este lunes a favor de Lavastida, definiéndolo como "un reconocido artista visual" y exigiendo a las autoridades cubanas que levanten "inmediatamente su encarcelamiento".

Este lunes el artista Julio Llopiz-Casal presentó un habeas corpus en el Tribunal Provincial de La Habana a favor de Lavastida, que fue arrestado el sábado al terminar el aislamiento reglamentario para todos los cubanos que ingresan a la Isla desde el extranjero en uno de los centros habilitados por el Gobierno, en el reparto de Flores.

"La Seguridad del Estado incurre en un delito a discreción bajo inferencias de los que pudo ocasionar una propuesta privada en un chat virtual"

La Seguridad del Estado ha hecho saber a Bisquet que Lavastida está siendo investigado por una conversación en un chat privado de Telegram del grupo 27N, que fue filtrada y analizada en su momento por el presentador oficial Humberto López en la televisión estatal.

López mostró en su programa una captura de pantalla en la que el artista proponía marcar billetes mediante cuños diseñados con los acrónimos del Movimiento San Isidro (MSI) y el 27N. "Esta idea no procedió como acción cívica del grupo 27N y nunca se hizo pública por ningún integrante, incluyendo a Lavastida", argumenta Bisquet.

"La expresión de una idea en privado, incluso si presagia la posible comisión de un delito, no puede ser sancionada si no se materializa", sentencia Bisquet en su post. "Eso en derecho penal se denomina acto preparatorio. Por regla general los actos preparatorios no son sancionables".

De esta manera, continúa, "la Seguridad del Estado incurre en un delito a discreción bajo inferencias de los que pudo ocasionar una propuesta privada en un chat virtual". De cualquier manera, dice la escritora, el caso del artista demuestra que en Cuba "la aplicación de las leyes se realizan de manera selectiva" y "políticamente motivada".

El delito de "instigación a delinquir" puede conllevar desde multas entre 100 y 300 cuotas (lo cual puede implicar entre 100 y 15.000 pesos) hasta prisión de tres meses a un año. Organizaciones como Human Rights Watch, el PEN América o el PEN Internacional han condenado el arresto de Lavastida y demandado su libertad incondicional.

