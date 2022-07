Havanatur vende paquetes turísticos a cubanos a precios imposibles y sin transporte

En un día como este viernes, luego de que Havanatur anunciara los paquetes turísticos de cara al inicio de la temporada alta en la Isla, en octubre, la fila frente a las oficinas de Cubatur habría sido tan considerable como en años anteriores. No era el caso hoy. Los precios publicados por el operador estatal, cuyas tarifas más baratas no bajan de 4.000 pesos la noche, son prohibitivos para los nacionales.

Así, las tres personas que aguardaban a sus puertas, bajo el hotel Habana Libre, en El Vedado habanero, no tuvieron que esperar mucho para ser atendidas. En el mostrador no les ofrecían soluciones más baratas para vacacionar y, además, les daban otro jarro de agua fría: los paquetes no incluían el transporte.

"No se sabe si va a haber transporte para entonces o no", explicaba un empleado, sin dar más detalles, simplemente asintiendo cuando una de las mujeres que fueron atendidas aludió a la falta de combustible. "Con razón no había nadie hoy, ¿quién va a hacer cola con estos precios y sin el transporte?", lamentaba la señora mientras se retiraba del lugar con las manos vacías.

Según la web de Havanatur, el Habana Libre es precisamente el que ofrece la noche para dos personas más barata: desde 3.780 pesos

Según la web de Havanatur, el Habana Libre es precisamente el que ofrece la noche para dos personas más barata: desde 3.780 pesos. Le sigue el Iberostar Grand Hotel Trinidad, en esa ciudad de Sancti Spíritus, desde 5.472 pesos, e Iberostar Parque Central, en La Habana, con la noche desde 7.000 pesos.

Si esas tarifas urbanas son coercitivas, las de hoteles en las playas son imposibles para el cubano medio, cuyo salario es de menos de 4.000 pesos mensuales. En Varadero, la habitación en el Hotel Meliá Internacional, todo incluido, está disponible desde 20.000 pesos; en Paradisus Princesa del Mar, desde 15.500; en Meliá Varadero, desde poco más de 12.000 pesos, y en el Hotel Sol, desde 11.000.

En cuanto a Cayo Coco, el Meliá Las Dunas oferta la noche desde 11.112 pesos y el Hotel Tryp, desde casi 8.000 pesos.

Prácticamente hay que llevar el dinero en una bolsa para poder costear un fin de semana con todo incluido en uno de esos alojamientos en balnearios. Justo cuando se cumplen 14 años desde que se les permitió a los cubanos residentes en la Isla rentar una habitación en los hoteles nacionales, vacacionar en uno de estos locales vuelve a ser prohibitivo, y esta vez la línea roja la marca el dinero.

_______________________

Colabora con nuestro trabajo:

El equipo de 14ymedio está comprometido con hacer un periodismo serio que refleje la realidad de la Cuba profunda. Gracias por acompañarnos en este largo camino. Te invitamos a que continúes apoyándonos, pero esta vez haciéndote miembro de nuestro diario. Juntos podemos seguir transformando el periodismo en Cuba.