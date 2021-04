Hotel Habana Libre: sin nombre pero con consigna

En la fachada del hotel Habana Libre se ve desde hace unos días un nuevo cartel con la frase "Patria o Muerte Venceremos" en letras rojas y ubicado en un saliente que da hacia la calle 23 de El Vedado. La consigna, que este año cumple 61 años de haber sido pronunciada por Fidel Castro, ha sido duramente cuestionada a partir de la canción Patria y vida que se ha convertido en un lema contestatario dentro de la Isla.

La colocación del lema ha ocasionado ya algunas críticas, especialmente entre quienes lamentan que se haya priorizado el eslogan político pero aún no se ha restablecido la estructura con el nombre del hotel en la parte superior del edificio. "Para la ideología sí hay recursos pero hace más de dos años quitaron las letras azules que decían Habana Libre, supuestamente para repararlas, y estas son las santas horas que no las han devuelto", lamenta un vecino que vive justo frente a la entrada principal del alojamiento por la calle L.

En marzo pasado se emplazó también en la fachada un mural del artista Michel Mirabal, con la bandera cubana y la enseña de La Demajagua, esta última la que preside la Asamblea Nacional del Poder Popular. Días después, una brigada de obreros instaló la consigna, que según varios residentes de la zona consultados por 14ymedio, se hizo para ser vista por los delegados al Octavo Congreso del Partido Comunista.

"No tiene nada que ver con la estética del hotel, pero ahora, quién la quita", se cuestiona otra vecina

"No tiene nada que ver con la estética del hotel, pero ahora, quién la quita", se cuestiona otra vecina. "No puede ser casualidad, eso lo pusieron ahí por todos los carteles que han aparecido con Patria y Vida. No engañan a nadie, es una respuesta pero la gente está muy cansada de tanta muerte".

La arquitecta Alejandra Pino recordó en Facebook que en esa parte de la fachada había antes un mural de Cundo Bermúdez que desapareció. La obra, colocada en 1958, mostraba un mar de esmeralda sobre el que flotaban extraños peces de color ocre, pero fue retirada posteriormente cuando su autor partió al exilio a finales de los años 60.

