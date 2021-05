Humberto López agrede a una activista y le intenta quitar el teléfono móvil

La activista Yeilis Torres Cruz denuncia que el presentador de televisión Humberto López, recientemente elegido miembro del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (PCC), la golpeó e intentó quitarle su móvil, una escena que en parte fue transmitida en vivo a través de la red social Facebook.

Torres, exfiscal del Tribunal Supremo y de 33 años, transmitía en directo en el momento en que López salía de un edificio en La Habana. En los primeros segundos de la transmisión se ve al funcionario, quien recientemente recibió el Premio de la Dignidad de la Unión de Periodistas de Cuba, salir de un bloque de cuatro pisos.

"¿Puedes explicarle al mundo qué haces en casa de tu querida [amante] si eres un hombre casado?", se escucha que Torres le cuestiona a López. Luego se ve cuando el presentador pide a la mujer que se identifique, a lo que sigue un forcejeo para, presuntamente, arrebatarle el móvil y del que solo se escuchan voces y sonidos aunque no logra verse.

Torres Cruz se presentó ante López como activista defensora de los Derechos Humanos y miembro de la Unión Patriótica de Cuba. "Salí corriendo del edificio donde estaba él con su querida, y me escapé por otro pasillo de otro edificio, ahí me agarró y me volvió a golpear", agregó más tarde en otra transmisión vía Facebook.

"Como mi reparto es militar donde solo hay represores, solo tres o cuatro se metieron a defenderme, el resto se quedó sin hacer nada", cuenta Torres, quien reside en una barriada al oeste de La Habana con una elevada población de funcionarios y uniformados.

Antes de que se interrumpiera la transmisión fue posible ver solo una parte del forcejeo entre ambos y luego la exfiscal contó que ella alcanzó a esconder su teléfono "en sus partes íntimas" y que, aunque Lóez intentó quitárselo, no lo logró.

Cuando regresó a su casa denunció también que tenía un golpe fuerte en la cara y en el brazo y que se encontraba rodeada por agentes de la policía política

Cuando regresó a su casa denunció también que tenía un golpe fuerte en la cara y en el brazo y que se encontraba rodeada por agentes de la policía política y algunos vecinos del Partido Comunista de Cuba. "Me dijo que me iba a llamar a la Seguridad del Estado y los estoy esperando", expresó haciendo referencia a López.

Detalló también que buena parte de los que rodean su vivienda en estos momentos ya participaron a inicios de marzo en un acto de repudio en su contra cuando tuvo la iniciativa de poner en su casa un cartel que decía: Patria y Vida.

Humberto López se ha convertido en poco tiempo en uno de los rostros oficiales más criticados por los activistas cubanos. En el programa de la televisión nacional que dirige y presenta, Hacemos Cuba, difama a artistas, activistas, opositores y periodistas independientes, acusándolos de ser "mercenarios" y sin invitarlos para que tengan derecho a réplica. Luis Manuel Otero Alcántara, Tania Bruguera, Yoani Sánchez, Luz Escobar, Iliana Hernández, Maykel Castillo Osorbo y otros muchos ciudadanos han sido blanco de su acoso mediático.

El pasado marzo, al presentador le llovieron las críticas en una encuesta auspiciada en redes por su propia casa, el Instituto Cubano de Radio y Televisión (ICRT). Antes, su propia tía, María Caridad López Cruz, denunció que Humberto López ayudó a excluirla de la herencia familiar. La mujer, que tiene un hijo con una enfermedad degenerativa, aseguró que su hermano y su sobrino le hicieron una jugada sucia e ilegal.

En abril pasado López estuvo entre las nuevas incorporaciones al comité central del PCC tras el octavo congreso de la organización partidista. López ha sido reiteradamente denunciado en las redes sociales por sus campañas de difamación sin derecho a réplica y la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba (FHRC, por sus siglas en inglés) lo incluyó recientemente en su base de datos de "represores violentos cubanos".

________________________

Colabora con nuestro trabajo:

El equipo de 14ymedio está comprometido con hacer un periodismo serio que refleje la realidad de la Cuba profunda. Gracias por acompañarnos en este largo camino. Te invitamos a que continúes apoyándonos, pero esta vez haciéndote miembro de nuestro diario. Juntos podemos seguir transformando el periodismo en Cuba.