"La Policía me tiene secuestrada en mi casa desde hace 60 días", denuncia Iliana Hernández

La activista y reportera de CiberCuba Iliana Hernández cumple dos meses sitiada en su casa por la policía y agentes de la Seguridad del Estado. No solamente le impiden salir a la calle, sino que tampoco permiten que llegue ninguno de sus amigos y le han cortado el servicio de internet por datos móviles.

En conversación con 14ymedio, Hernández precisa que la última vez que pudo salir de su vivienda fue el pasado 8 de abril, pero terminó arrestada en la calle Obispo de La Habana Vieja junto a otros activistas. "Ya el 9 amanecí con vigilancia y hasta hoy", señala.

La periodista asegura que los 60 días que ha vivido retenida, los ha vivido "documentando a los represores". "Hasta por las noches cuando se ponen aquí cerca de casa los grabo", cuenta. "El domingo uno de ellos quiso esconderse detrás de un poste para no salir en el video y al final se escondió por gusto, porque después lo cogí en la esquina, es de las mejores imágenes que tengo de esta represión".

"Me trajeron para El Cerro en otra patrulla y uno de los segurosos me advirtió que no salga tan lejos", cuenta Otero Alcántara

Este domingo el artista Luis Manuel Otero Acántara y la historiadora de arte Carolina Barrero intentaron visitar a la reportera y terminaron detenidos por los oficiales que integran el cerco. "Una cuadra antes vimos una patrulla y nos bajamos del carro en el que íbamos", relata a este diario Otero Alcántara. "Ahí mismo nos dice el policía que no podemos ir a casa de Iliana y nos montan en una patrulla y nos llevan para la unidad de Cojímar. Me trajeron para El Cerro en otra patrulla y uno de los segurosos me advirtió que no salga tan lejos".

Por su parte, Barrero señala que ella quería ir a ver a Hernández "porque son muchos días que lleva con el cerco", cuando en realidad la reportera "no tiene ni una denuncia, ni un proceso, ni una medida cautelar" que de manera legal le impida salir. "Yo quería verla, llevarle algunas cosas, tomarme un café con ella, que se sintiera acompañada, y Luis Manuel me dijo que quería ir conmigo porque también quería verla", dice.

Barrero detalla que los policías la tuvieron un rato sentada en un banco de la unidad y al rato fue a buscarla una patrulla que la dejó en su casa de La Habana Vieja. "Por suerte no apareció ningún agente de la Seguridad, nadie fue a preguntarme nada", agrega.

En un texto para denunciar en sus redes sociales la arbitrariedad que ha vivido Hernández durante las últimas semanas, Barrero señaló que "la autoridad" que hoy está impidiendo a Hernández salir de su casa "no es legítima" y que "está desacreditada por el irrespeto a los derechos y a la propia ley".

"Lo que más gracia me dio fue cuando me dijeron que ellos eran dueños de mi vida y escritores de mi destino", apuntó el reportero Héctor Luis Valdés Cocho

El periodista Héctor Luis Valdés Cocho también fue arrestado este fin de semana cuando intentó visitarla. Al llegar a la esquina de la casa de la reportera fue subido en una patrulla que lo llevó detenido para la unidad de Cojímar y luego fue traslado para Infanta y Manglar, en el El Cerro. "Me quisieron levantar un acta de advertencia por violar un dispositivo de seguridad pero yo no la firmé. Me amenazaron de nuevo con impedirme que saliera a un curso de superación, con recluirme domiciliariamente, con inventarme una causa para llevarme a la cárcel", denunció Cocho a este diario.

"Lo que más gracia me dio fue cuando me dijeron que ellos eran dueños de mi vida y escritores de mi destino", apuntó el reportero, colaborador del portal de noticias ADN Cuba.

Iliana Hernández asegura que a la Seguridad del Estado le gustaría que se fuera de la Isla, pero que sabe perfectamente que ella no se va a ir de Cuba "por siempre".

"Ellos lo saben y por eso también todavía me tienen regulada, me negaron la denuncia que hice al Ministerio del Interior, el Tribunal Supremo lo dio sin lugar, infringiendo todas las leyes porque no hay ninguna justificación para que yo esté regulada. No pienso decirles de que me quiero ir y no virar más, este es mi país y ellos no son los dueños de Cuba. Me tienen secuestrada pero no son los dueños, nosotros estamos recuperando a Cuba del secuestro", declara.

Aseguró, además, que ahora mismo para ella "no hay otra idea" en su cabeza que no sea seguir con su activismo y su trabajo de reportera: "Mi prioridad es la libertad de mi patria y ellos no van a conseguir que yo claudique, pueden estar allá afuera todo el tiempo que quieran, cuando tenga que salir voy a salir".

El pasado 24 de abril, cuando se cumplían dos semanas del cerco policial, un grupo de activistas que fueron a visitarla también terminaron arrestados, incluida la propia Hernández que los acompañaba.

