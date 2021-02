La policía cubana persigue a Tania Bruguera y Alemania la invita a una exposición de arte

El Instituto Internacional de Artivismo Hannah Arendt (Instar), fundado en La Habana por la artista Tania Bruguera, ha sido seleccionado para participar en la 15ª edición de documenta, la prestigiosa exposición de arte contemporáneo que se celebra en Kassel, Alemania, y que tendrá lugar del 18 de junio al 25 de septiembre de 2022. En esta ocasión se abordará la idea de la colectividad del arte social y la utilidad del arte en la sociedad.

Es la segunda vez que Bruguera participa en esta muestra, donde ya acudió en 2011. En esta ocasión, cobra más relevancia, si cabe, por la campaña de descrédito que han lanzado contra la artista los medios del Gobierno cubano y el hostigamiento al que se encuentra sometida por parte de la Seguridad del Estado, que le impide salir de su vivienda bajo amenaza de arresto desde el pasado 27 de enero, cuando una decena de artistas fueron agredidos por el propio ministro de Cultura, Alpidio Alonso, mientras realizaban un plantón pacífico frente a la sede oficial.

"Esta invitación no debería pasarse por alto por el Ministerio de Cultura, institución con la que estamos los artistas independientes y de Cuba tratando de tener un diálogo en el cual se reconozca nuestro trabajo y se legalicen nuestros espacios", explica Bruguera a 14ymedio. No estaría de más que el ministerio viera esto, dice, como una señal de que los artistas independientes tienen "una fuerza que no está en competencia con la institución" y que pueden "llegar a lugares de mucho prestigio por sus propios medios".

Tania Bruguera, cuyo trabajo siempre ha sido crítico con el oficialismo, ha sido periódicamente acosada por el Gobierno desde que en diciembre de 2014 organizara una performance en la Plaza de la Revolución con el título de El susurro de Tatlin #6, pero la última embestida comenzó el pasado 27 de noviembre, cuando fue una de las cabezas más visibles de la manifestación pacífica frente al Ministerio de Cultura de más de 300 artistas e intelectuales que exigían la libertad de los detenidos tras el desalojo de la sede del Movimiento San Isidro y el fin de la persecución a los artistas.

Desde entonces, ha sido arrestada brevemente en varias ocasiones y la prensa oficial ha publicado artículos dedicados a la artista, a la que califican de "mercenaria" y acusan de recibir financiación del exterior, como es habitual con las figuras críticas que adquieren cierta relevancia. El pasado 14 de enero, Bruguera presentó en el Instituto Cubano de Radio y Televisión (ICRT) una denuncia por la emisión de un programa en el que "distorsionaron, difamaron y crearon estados de opinión negativos" sobre ella; y argumentó que hay que combatir a un "Gobierno que se cree que está por encima de la ley y que viola constantemente la Constitución".

"La mejor respuesta que se le puede dar a las difamaciones y ataques del Noticiero Nacional de Televisión y el órgano oficial del PCC es dejarles saber que hoy se ha anunciado la inclusión del Instituto Internacional de Artivismo Hannah Arendt (#INSTAR) en documenta 15, la exposición más importante de artes plásticas en el mundo", escribió en sus redes sociales tras conocer la noticia de la selección en la muestra.

La artista considera que esa decisión es "el reconocimiento del arte independiente en Cuba". "Creo que no es una celebración para Instar, es una celebración para los artistas independientes. Reconoce su necesidad y pertinencia, y el impacto que estos tienen", puntualizó. Instar trabaja desde su fundación en la educación cívica a través del arte y ha sido un gran impulsor y promotor de los artistas independientes.

La exposición documenta se realiza cada cinco años y en ella interviene una selección de entre 80 y 100 artistas de todo el mundo escogidos "por su calidad y su trayectoria". En esta ocasión la dirección artística corre a cargo del colectivo indonesio ruangrupa. "Es algo novedoso porque anteriormente siempre había sido un curador jefe el que hacía la selección y por primera vez ha sido escogido un colectivo".

"Lo que ha propuesto el grupo es que esta vez las decisiones no las tome una sola persona, es un poco más lento, pero más democrático. Todas las personas del grupo, más el equipo de curadores, más los demás artistas invitados son los que aprueban y votan y discuten la pertinencia de que un proyecto entre o no a formar parte del grupo, en este caso tengo la felicidad de decir que Instar entró por unanimidad de todos los jurados", dijo Bruguera.

La participación de Instar en documenta, en cuyo proceso han pasado un año y medio, significa también para la artista conocer otros proyectos similares a los de su colectivo. "Intercambiar ideas, experiencias con proyectos similares de arte social, de arte político, cívico, aprender y crear una red de apoyo internacional con otros proyectos de los cinco continentes", añade.

